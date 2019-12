Soudan: L'Université du Soudan rencontre la délégation de l'Université chinoise du Pétrole

Khartoum — - Le directeur par intérim de l'Université du Soudan pour les sciences et les technologies, Prof. Mehdi Abbas Shakak a rencontré la délégation de l'Université chinoise du Pétrole, en présence du vice-chancelier, secrétaire des affaires scientifiques, doyen du Collège d'ingénierie et de technologie du pétrole, directeur des relations extérieures et directeur des relations publiques.

Prof. Shakak a célébré la délégation et a exprimé sa gratitude pour les relations de coopération étroites entre l'Université des sciences et technologies du Soudan et l'Université chinoise du Pétrole.

Le chef de la délégation, directeur de l'éducation internationale à la l'Université chinoise du Pétrole a affirmé qu'un nombre estimé de professeurs et d'étudiants de l'Université de la faculté de génie pétrolier suit des études universitaires et supérieures en Chine, en plus d'autres disciplines de l'université.

La réunion a porté sur la possibilité de créer des opportunités dans le domaine de la recherche scientifique pour les professeurs et diplômés en China, ainsi que sur la nécessité de poursuivre et de progresser la coopération entre les deux parties pour l'intérêt des deux parties.

Prof. Shakak a exprimé l'espoir de la délégation que la continuité de la communication, la coopération et l'activation de programmes afin de développer d'autres disciplines de l'université.