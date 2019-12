Cote d'Ivoire: Clôture du SARA 2019 - Amadou Gon Coulibaly se félicite de la participation de 360 000 visiteurs

A l'occasion de la clôture du 5ème Salon de l'agriculture et des ressources animales (SARA), le 1er décembre 2019 à Abidjan, le Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly s'est félicité des résultats probants du SARA qui a reçu 360 000 visiteurs, 586 exposants et 238 milliards de FCFA d'intention d'investissements.

« En me référant au bilan du SARA, je me félicite des résultats probants auxquels nous sommes parvenus. Ainsi, au plan de la participation, ce sont 586 entreprises et organisations qui ont exposé contre 518 en 2017, et celles-ci réparties dans 473 stands.

Nous avons reçu 360 000 visiteurs de tous âges, de toutes conditions et origines professionnelles contre 300 000 en 2017 », s'est réjoui Amadou Gon Coulibaly.

Le Premier Ministre a indiqué que sur le plan de la manifestation des intentions d'investissements dans ce secteur éminemment stratégique pour notre économie, « ce sont plus de 238 milliards de FCFA qui sont projetés en termes d'investissements pour les années à venir contre 140 milliards de FCFA, lors de l'édition de 2017 ».

Et d'ajouter : « Nous enregistrons aussi, avec satisfaction, la participation de 29 pays étrangers contre 25 en 2017, dont 13 de la CEDEAO ».

Espérant que les nombreux atouts et potentialités de l'agriculture africaine lui permettront de faire face aux défis de la sécurité alimentaire et de la nutrition à l'horizon 2030, le Chef du gouvernement ivoirien a remercié tous les participants et, particulièrement les délégations étrangères pour leurs riches contributions au succès de cette 5ème édition du SARA.