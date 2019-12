Cote d'Ivoire: Signature de convention - La Plamfe signe un partenariat avec 2 organisations bordelaises

La Plateforme mondiale des femmes entreprenantes (Plamfe), représentée par sa présidente mondiale, Désirée Djomand, a procédé à la signature de convention avec deux (2) organisations bordelaises le 20 novembre 2019, au siège du Haut conseil des femmes entreprenantes, à Abidjan-Plateau.

C'était en présence de la secrétaire générale mondiale, Monia Gomez, qui effectuait une visite à Abidjan.

Il s'agit de « AssoEncore de Monnint et Agnès Kouléon dont l'objectif est d'assurer la promotion et la valorisation des savoir-faire dans le domaine de l'art, la culture et l'entrepreneuriat.

Et "Les D du Cœur" de Koni Diaby Diomandé, association qui a pour but de promouvoir en France et de réaliser en Afrique des projets de solidarité dans les secteurs du social, de l'éducation et de l'insertion professionnelle. »

Les modalités du partenariat s'établissent comme suit : AssoEncore a pour mission, la recherche de financements et de partenariats, assurer la promotion et la valorisation des actions et actrices de la Plamfe, et de ses entités sous-tutelles, organiser des formations et des activités de réseautage.

De son coté, « Les D du Cœur » se donnent pour mission de contribuer au rayonnement de la Plamfe en France, promouvoir et valoriser les actions et actrices de la Plamfe, construire avec elle des projets utiles aux institutions et aux membres de ladite plateforme.

En contrepartie, la Plamfe qui est réseau de promotion de l'entrepreneuriat et du leadership féminin, s'engage à mettre à disposition de ces différentes associations toutes les informations utiles dans le cadre de leur mission.

« Dans le cadre de sa politique de développement et de promotion des femmes des villes et des territoires en vue d'accroître le rayonnement et le bien-être de ses adhérentes, la Plamfe souhaite trouver des partenaires pour l'accompagner dans l'atteinte de ses objectifs.

C'est dans cette dynamique que se situe la présente signature de convention avec ces différentes organisations », explique Mme Djomand, présidente mondiale de la Plamfe.

Pour Monnint Kouléon, les relations entre AssoEncore et la Plamfe s'inscrivent dans un partenariat caractérisé par le partage d'objectifs communs.

Avant d'ajouter : « le Magazine Kanian qui signifie "lumière", qui est l'un des produits d'AssoEncore, vise à mettre en lumière la beauté et la richesse des cultures noires et métisses mais aussi de femmes et des hommes, des entreprises et associations, et toutes actions positives qui méritent d'être partagées et mises en avant.

C'est dire que ce partenariat nous permettra de mettre en lumière les femmes et organisations membres de la Plamfe », a-t-il souligné.