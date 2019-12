Sénégal: Saccage du Tribunal de Grande Instance de Louga, affaire des talibés de Ndiagne - Aly Ngouille Ndiaye dit ses vérités

Face aux députés, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Aly Ngouille Ndiaye, a donné sa position sur des questions d'actualités, notamment l'incident survenu à Louga lors du procès du maître coranique Cheikhouna Gueye et les faits à l'origine de ses ennuis judiciaires. Il a aussi réaffirmé l'indisponibilité du Sénégal à légaliser l'homosexualité.

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a pris le contrepied de ceux qui ont parlé de saccage lors de l'incident survenu au Tribunal de grande instance (TGI) de Louga à l'issue du jugement du maître coranique Cheikhouna Gueye.

Pour Aly Ngouille Ndiaye, c'est de l'exagération que de le qualifier de saccage. «Il n'y pas eu de saccage. On sait ce que c'est un saccage. Ce qui s'est passé, lorsque la séance a été levée, lorsqu'on a refusé la liberté provisoire pour fixer le délibéré au 4 décembre, il y a certains qui ne comprenaient pas le sens de la décision et certains sont sortis.

Et c'est dans la bousculade qu'il y a eu des bruits de verres, des portes qui sont cassées et qui ont blessé un Agent de sécurité de proximité (Asp) qui est sorti de l'hôpital», soutient-il. Il ajoute, par ailleurs, que «plus de 500 personnes ne peuvent pas se retrouver quelque part, on dit qu'il y a eu saccage et il n'y pas eu des personnes qui peuvent dire qu'il y en a eu.

Aucun avocat n'a dit avoir été agressé. Un juge non plus». Suffisant, pour lui, de parler d'exagération. «Je pense qu'il y a quand-même exagération dans ce dossier». Une position justifiée, selon le ministre, car aucune des sources de son département ou celles judiciaires, ne lui ont rapporté un saccage.

Revenant sur le débat né de l'arrestation du marabout Cheikhouna Gueye, suite à l'enchainement de talibés dans son daara, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique demande aux uns et autres d'être réalistes. «Ce sont des thèmes sérieux que nous devons nous-mêmes éviter de politiser ou de jeter l'opprobre sur une catégorie de personnes. Nous sommes tous des républicains.

Personne n'est plus républicain que l'autre. Les daaras, aujourd'hui, personne ne dit que nous allons en guerre contre les Serigne daaras. C'est un problème qui est posé et il faut avoir le courage de dire: «ce n'est pas bon» et de trouver une solution».

Dans un autre registre, Aly Ngouille Ndiaye est formel. Le Sénégal n'agit pas sous la contrainte de lobbies étrangers sur la question de l'homosexualité. «Nous sommes suffisamment indépendants pour savoir ce que nous devons accepter ou refuser. Il n'y a aucun lobby, en tout cas moi, qui puisse intervenir pour changer ce que je pense de ma religion.

Ce que le président Macky Sall a eu à répondre à plusieurs reprises dans plusieurs plateaux différents, ça devrait suffire. Ce débat doit être dépassé». Mieux, il réitère sa déclaration faite il y a de cela quelques semaines, en soutenant que des autorisations ne sont pas données à des associations d'homosexuels.

«Quand j'ai rencontré Jamra, ma réponse a été qu'on n'a pas donné de récépissé à des associations d'homosexuels. Quand on donne un récépissé, l'association vient dire ce qu'elle veut faire et donne ses papiers et on fait des enquêtes de moralité.

Mais, si muni de votre récépissé, si à titre personnel, ou avec des membres, vous défendez une autre cause, cela ne remet pas en cause l'association.

Aucun récépissé ni avant le président Macky Sall, ni depuis qu'il est là, n'a été accordé à des associations d'homosexuels. Et la loi a des sanctions très claires. A ce niveau, on est suffisamment souverain pour prendre nos décisions».