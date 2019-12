Algérie: Etablissements pénitentiaire - Une gestion dans la transparence et dans le respect des DH

Alger — Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux,Belkacem Zeghmati a affirmé, dimanche à Alger, que la gestion des établissements pénitentiaires se déroule dans "la transparence et dans le respect total des droits de l'Homme et de la préservation de la dignité humaine".

Répondant à des informations mettant en doute de manière tendancieuse, les conditions de détention et de traitement de certains détenus, M. Zeghmati a précisé à l'occasion de l'installation du Directeur général par intérim de l'administration des prisons et de la réinsertion, Bourbala Fayçal, que la gestion des établissements pénitentiaires en Algérie se déroule dans "la transparence et en respect total des droits de l'Homme et de la préservation de la dignité humaine et nous avons en cela, les Organisation non-gouvernementale (ONG) nationale et internationales, comme meilleur témoin".

Le Garde des Sceaux a évoqué, dans ce cadre, la situation des établissements pénitentiaires, caractérisée depuis des décennies, comme indiqué dans son allocution, par le phénomène de surcharge chronique qui sape tous les efforts tendant à l'individualisation de la peine et limite l'efficacité des programmes de rééducation, de réhabilitation et d'insertion sociale des détenus.

L'état des lieux des établissements pénitentiaires a permis, selon le ministre, de conclure que la détention provisoire "ne peut pas constituer le facteur principal de cette situation, étant donné qu'elle ne représente que 16,32% du total des détenus et que la solution radicale réside essentiellement dans le remplacement des anciens établissements, notamment ceux hérités de la période coloniale, à travers l'accélération de la cadence de réalisation des projets des établissements pénitentiaires lancés auparavant et leur réception dans les plus brefs délais".

Lire aussi: Etablissements pénitentiaires: plus de 90.000 pensionnaires inscrits à l'enseignement et à la formation durant l'année 2016-2017

Selon le Premier responsable du secteur, "les autres outils prévus par la Loi appuient toujours cet effort et il est question de moyens d'aménagement des peines, à l'instar de la libération conditionnelle, les autres peines alternatives, outre le placement en milieu ouvert, la liberté et les ateliers externes".

Abordant le recrutement dans le secteur, le ministre a souligné qu'il convient, à chaque opération de recrutement, de "sélectionner ceux qui réunissent les qualités de retenue, de patience, de persévérance et de capacité à faire face aux situations difficiles, en sus des qualifications scientifiques exigées par la Loi", rappelant à ce propos, que l'Ecole nationale de formation des fonctionnaires de l'administration pénitentiaires, assure avec ses quatre (4) annexes, 2400 places pédagogiques.

Les représentants de la Justice au niveau local appelés à reprendre leurs prérogatives et assumer leurs responsabilité

Le Garde des Sceaux a appelé, par ailleurs, les chargés du processus d'application de la peine pénale à reprendre leurs prérogatives entières et à assumer les responsabilité qu'imposent leurs missions comme représentants de la Justice au niveau local.

" Si la législation algérienne a confié au juge de l'application des peines et au Comité de l'application des peines un rôle central, elle n'a pas pour autant négligé de charger les juges du ministère public, de l'instruction et les juges des mineurs, de la mission de contrôle des établissements pénitentiaires", a-t-il encore indiqué avant d'ajouter que la Loi sur l'organisation des prisons et la réinsertion des détenus a confié, pour sa part, la mission de ce contrôle au président de la chambre d'accusation, au président de la cour de justice et au Procureur général.

Relevant dans ce cadre un "manque d'application de ces dispositions, en se contentant de visites qui sont presque de routine ne servant pas l'objectif auquel ces textes ont été formulés", le ministre a rappelé à ce propos, ce que les procureurs de la République et les procureurs généraux ont comme "grande mission en matière du bon fonctionnement des établissements pénitentiaires, de la préservation de leur sécurité, du suivi de la situation des détenus, de la surveillance des conditions de détention et d'humanisation du traitement, avec la nécessité d'intervenir, le cas échéant".

Pour M. Zeghmati, le Procureur général est " pleinement responsable de ce qui se déroule dans les établissements pénitentiaires relevant de sa compétence territoriale, raison pour laquelle, la Loi sur l'organisation des prisons l'oblige, dans son article 33, à élaborer un rapport régulier tous les six mois, avec la participation du président de cour de justice, portant sur une évaluation globale de la gestion des établissements pénitentiaires relevant de sa juridiction, à soumettre au ministre de la Justice, Garde des Sceaux.