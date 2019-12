Algérie: El-Oued -Une soixantaine d'exposants au 4è Salon national de l' Agro-Souf

El-Oued — Une soixantaine d'exposants prennent part à la 4ème édition du Salon national de l'agriculture saharienne "Agro-Souf", ouvert lundi à la salle omnisports "Messaoud Laib" à El-Oued.Les exposants, représentant des entreprises nationales, publiques et privées, ont été choisis pour leur rôle dans l'accompagnement de l'activité agricole en vue d'améliorer la qualité et les rendements agricoles, et atteindre un niveau de réalisation de produits exportables, a indiqué à l'APS, le directeur général de la société production El-Fahd-Expo (coorganisatrice).

Un intérêt particulier a été ainsi accordé aux activités de production et de distribution de produits phytosanitaires, de semences et d'intrants agricoles, en plus de compagnies d'assurances, qui représentent à ellesseules quelque 80% de la participation au salon, a ajouté Fayçal Houamdi.

Des instances administratives et des institutions publiques activant dans le domaine de l'exportation de produits agricoles, dont des banques et des entreprises de fret et de transport de marchandises, sont égalementprésentes à ce rendez-vous économique, afin de rechercher les voies et moyens d'aller vers l'exportation de produits agricoles dans les régions sahariennes, et de permettre aux entreprises de gagner de l'expérience dans le domaine de l'export.

Parmi les autres objectifs de ce Salon de quatre jours (2-5 décembre), la valorisation des potentialités naturelles que recèlent les terres agricoles du Sud, la vulgarisation des mécanismes d'accompagnement de l'agriculteur, ainsi que l'encouragement de l'investissement agricole, afin d'accroître les superficies agricoles irriguées et de créer des ressources économiques hors hydrocarbures, à travers une production agricole exportable, soulignent les organisateurs.

Au volet académique, des communications-débat seront présentées par des spécialistes d'entreprises participantes, notamment sur l'exploitation rationnelle des intrants agricoles et des semences, le respect des cycles d'ensemencement et de traitement, le traitement des eaux d'irrigation, et d'autres axes liés aux préoccupations des agriculteurs et visant l'amélioration de la qualité et des rendements agricoles.

Des ateliers de formation sont aussi prévus à l'endroit des agriculteurs sur l'utilisation rationnelle des intrants agricoles, l'escalade de palmiers, l'aspersion et les modes de traitement phytosanitaire ainsi que la gestion d'une exploitation pilote.

Ce 4ème Salon national de l'agriculture saharienne "Agro-Souf" est organisé par la société El-Fahd-Expo, en coordination avec la Direction des Services agricoles et de la Chambre de l'Agriculture d'El-Oued.