Algérie: Belaïd s'engage à mettre fin à la corruption et au népotisme

Biskra — Le candidat à la Présidentielle du 12 décembre courant, Abdelaziz Belaïd s'est engagé, dimanche depuis Biskra, à éradiquer la corruption et le népotisme, et à oeuvrer à la promotion de l'investissement productif et à l'ouverture des perspectives devant les jeunes.

Lors de son meeting à la Salle omnisports de la ville, le candidat du Front El-Moustakbal a promis de mettre fin à l'ère de la corruption et du népotisme qui ont "gangréné et anéanti" l'économie nationale, en œuvrant à accorder le soutien nécessaire aux véritables investisseurs et à encourager les jeunes à concrétiser leurs projets.

Affirmant que "l'Algérie de demain, l'Algérie à laquelle aspire le peuple doit être édifiée sur des bases solides", il a préconisé pour cela "l'éradication de toutes les pratiques négatives qui ont proliféré ces dernières années en raison de l'octroi des aides de l'Etat à des faux investisseurs dans tous les domaines".

A ce propos, il a mis en avant l'impératif de l'accompagnement des banques nationales aux jeunes porteurs de projets, notamment dans le secteur de l'Agriculture et de l'élargissement des prérogatives des Assemblées communales.

M.Belaïd a plaidé pour la création d'un institut national de recherche dans la filiale des dattes afin d'étudier toutes les questions relatives à la qualité et à l'exportation de ce produit, déplorant par la même que "la meilleure qualité de dattes algériennes soit commercialisée sur le marché international en tant que production de pays voisins".

Il a réaffirmé, dans ce contexte, que l'agriculture "est la seule issue pour atteindre l'autosuffisance alimentaire, et partant l'indépendance économique".

Rejetant, par ailleurs, "toute tutelle étrangère sur l'Algérie et les Algériens, de quelque partie que ce soit, le candidat Belaïd a qualifié de "manœuvre politique et de chantage" l'ingérence du Parlement européen dans les affaires internes de l'Algérie, "à l'initiative de parties intérieures".

"Nous allons œuvrer pour que l'Algérie, qui a payé le prix fort pour son indépendance, soit un Etat économiquement indépendant", a soutenu le candidat Belaïd.

Mettant en garde contre "les prédateurs qui guettent notre pays pour qu'il se perde dans des labyrinthes", il a appelé le peuple à la vigilance, ajoutant à ce propos que "la seule solution qui se présente aux Algériens est l'élection, sans laquelle il est impossible pour l'Algérie d'aller de l'avant".

Saluant l'élan populaire à travers lequel les Algériens ont affiché leur rejet à toute ingérence étrangère, le prétendant à la magistrature suprême a affirmé qu'"aucun Algérien ne souhaite voir son pays se diviser ou s'enfoncer dans le noir".

M.Belaïd a exhorté, en outre, les jeunes à la maturité et à la fierté de leur passé séculaire, et "à ne jamais prêter l'oreille aux voix qui remettent en cause notre révolution ou attentent à ses symboles".