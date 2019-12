Congo-Brazzaville: Championnats d'Afrique de tennis de table région 3 - Le Congo termine deuxième au classement général

Avec un total de douze médailles, dont trois en or, trois en argent et six en bronze, les Diables rouges ont occupé la deuxième place de la compétition qui s'est déroulée du 28 au 30 novembre au gymnase Henri-Elendé de Brazzaville.

Sur les cinq pays ayant participé au tournoi, à savoir la République démocratique du Congo (RDC), le Gabon, le Burundi, le Cameroun et le Congo, pays organisateur, les athlètes congolais n'ont pu obtenir que douze médailles, bien qu'ils aient été plus représentatifs dans les différentes catégories.

C'est finalement la RDC qui a raflé la majorité des prestigieuses places, avec neuf médailles dont quatre en or, une en argent et quatre autres en bronze.

Gédéon Kassa, qui a remporté la médaille d'or dans la catégorie simple homme, a salué le niveau élevé de la compétition, avant de déplorer les mauvaises conditions de préparation. «Nos infrastructures et conditions d'entraînement ne répondent pas trop aux normes internationales. La compétition était formidable. A cause du manque de salles adéquates de préparation, nous sommes parfois obligés de sortir hors du continent pour faire briller nos talents dans d'autres pays », a déclaré le joueur de la RDC.

Le Cameroun, avec quatre médailles (deux en argent et deux en bronze), s'est placé troisième, suivi du Burundi puis du Gabon qui n'ont pu glaner qu'une seule médaille chacun. Les deux meilleurs joueurs de la compétition, dans les catégories simple homme et femme, notamment Gédéon Kassa et Flavia Kimbu, représenteront la sous-région sur le plan continental, en 2020, lors du Top 16.

Appréciant le professionnalisme des athlètes et des différents techniciens, Jean Marie Okouna, président de la Fédération congolaise de tennis de table, a invité les absents de cette édition (le Tchad et la République centrafricaine) à marquer leur présence au prochain tournoi afin de permettre à tous les pongistes de la sous-région d'exprimer leur savoir-faire.