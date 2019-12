Sénégal: Pape Mahawa Diouf - «Personne ne peut reprocher au président de ne pas avoir une politique inclusive, avec une vision eminemment sociale»

«Globalement, on peut constater un plafonnement des denrées de première nécessité au Sénégal, depuis 2012. Il n'y a plus d'inflation. Même sur l'électricité, il faut constater qu'on produit plus, on produit mieux et on produit à un meilleur prix. Cela veut dire qu'on produit moins cher.

Maintenant, les politiques de prix impliquent plusieurs facteurs, notamment le marché international, les rôles de régulation et l'interventionnisme de l'Etat, plus la réalité des investissements dans ce secteur.

Mais globalement, personne dans l'histoire du Sénégal n'a été, en termes de politiques, plus social que le chef de l'Etat et sa majorité pour la santé, le soutien aux ménages les plus fragiles avec des bourses de sécurité sociale, etc. C'est évident.

MACKY SALL ET SA MAJORITE, CHAMPIONS DU SOCIAL

« Il y a aussi les accès universels. C'est-à-dire que de l'indépendance à maintenant, ce n'est pas moins de 2.000 villages qui ont été électrifiés. Lorsqu'on parle d'accès universel, l'ambition de ce régime, c'est de faire en sorte que tous les citoyens aient accès à l'électricité.

Il y a aussi les services sociaux de base, que les gens aient accès aux soins, qu'ils puissent avoir accès à l'eau et à l'assainissement, aux services de mobilité collective, ainsi que les services sociaux de base.

C'est une demande pour les plus fragiles d'entre nous et qui ne vivent pas forcément dans les villes.

Sur la baisse des impôts, sur la politique qui a été tentée par le régime pour la baisse des loyers, sur l'homologation des prix, en particulier des denrées de première nécessité, sur les bourses de sécurité familiale, sur l'augmentation des bourses des étudiants, dans l'histoire politique du Sénégal, il faudra chercher un régime qui a eu autant d'ambitions sociales et autant d'investissements sur le capital humain et dans la protection des familles, en particulier celles qui sont les plus vulnérables parmi nous.

Véritablement, personne de rationnel ne peut reprocher au président de la République et à sa majorité de ne pas avoir une politique inclusive et surtout avec une vision éminemment sociale ».

PAS DE GENERALISATION DE L'INFLATION

« Je pense que pour l'essentiel, là où il faut faire des efforts par rapport à la réalité du marché, mais par rapport aussi aux investissements de l'Etat pour l'intérêt général, les sénégalais sauraient parfaitement le comprendre.

On n'est pas aujourd'hui dans une situation où on semble vouloir décrire une généralisation de l'inflation dans le pays. Ce n'est pas le cas. Il y a certains domaines, comme pour le cas présent de l'électricité, mais il ne faut pas oublier qu'en 2017, il y avait une baisse de 10%.

Si demain, les conditions permettent de pouvoir baisser, on peut compter sur le président et sa majorité pour faire, chaque fois que de besoin, bénéficier aux populations les plus fragiles d'entre nous des politiques sociales avantageuses».