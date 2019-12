Ile Maurice: Grand-Baie - Dans l'univers savoureux d'une passionnée de cuisine

Elle est une passionnée, assure-t-elle. Couper, trancher, poêler, rôtir, fouetter... Voilà l'univers d'Aamirah Samcooaree. La jeune femme adore tout ce qui se rapporte à la cuisine et à la pâtisserie.

Cette habitante de Mont-Choisy est accro à la restauration depuis longtemps. Une addiction qui a commencé vers l'âge de huit ans. Durant ses moments libres, elle suivait sa mère et ses kalas (tantes) à la trace et se retrouvait en cuisine et les regardait faire. Une fascination qui ne l'a jamais quittée. Elle a commencé par prendre des commandes de gâteaux alors qu'elle était encore scolarisée et a continué, surtout après avoir suivi une formation. Cette année, en mai, son époux Qalam Mandary et elle ont ouvert leur restaurant à Grand-Baie. Ils l'ont baptisé Chef's Fusion.

«La qualité des produits et l'amour que je mets dans mes plats font la joie des clients de Chef's Fusion. Et n'oublions sur0 tout pas que le client est roi.»

Ils nous ont ouvert les portes de leur cuisine qui regorge de choses gourmandes et appétissantes. Au menu : des crêpes, des panini, grillades, pâtes, salades, des spécialités mauriciennes comme le minn bwi et le bol renversé, entre autres... «Notre menu signature reste les crêpes, qui ont une saveur et une texture particulièrement fines. Nous proposons une grande variété de crêpes fourrées au nutella, à l'oreo, au coco, au lait condensé et au M&M's... à un prix très abordable, soit à Rs 55 l'unité», souligne Aamirah. Depuis l'ouverture de Chef's Fusion, le succès est au rendez-vous.

Ses débuts, Aamirah s'en souvient comme si c'était hier. Elle était encore au collège quand elle s'est mise à prendre des commandes de gâteaux d'anniversaires, de mariages, pour les cérémonies religieuses, et d'autres occasions... Comme elle voulait faire de sa passion son métier, elle s'est exécutée après avoir terminé ses études secondaires.

«Depuis l'enfance, je regardais ma maman et mes tantes cuisiner et j'étais admirative. Au secondaire, j'ai opté pour la matière Food and Nutrition, et à l'obtention de mon Higher School Certificate, j'ai commencé à suivre des cours de cuisine à l'Ecole hôtelière Sir Gaëtan Duval (MITD) où j'ai remporté le premier prix. J'ai été sollicitée pour travailler dans deux hôtels. Aujourd'hui, je vis ma passion à fond», assure-t-elle.

La jeune femme teste, goûte et crée sans cesse de nouvelles recettes. «Le but n'est pas de maîtriser la cuisine à la perfection, mais de la faire évoluer et de surprendre la clientèle», dit-elle.

Cuisiner, c'est bien entendu avant tout pour les autres. «Il est donc important pour moi d'être à l'écoute du client et de répondre à ses attentes, tout en ajoutant ma touche personnelle. La qualité des produits et l'amour que je mets dans mes plats font la joie des clients de Chef's Fusion. Et n'oublions surtout pas que le client est roi.»

En allant à la plage à Grand-Baie, entre 17 heures et 1 heure du matin, si l'envie vous prend de déguster une bonne grillade, un minn bwi ou la fameuse crêpe au Nutella, vous n'avez qu'à faire un saut chez Chef's Fusion. Vous ne le regretterez pas.