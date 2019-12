Soudan: Choll Moyen félicite le Soudan pour sa sélection Président de l'IGAD

Khartoum — - Choll Moyen, Président du Conseil Supérieur de la Coordination des Affaires des Dinka Abiye, a félicité le Soudan d'être choisi Président de l'Autorité Intergouvernementale pour le Développement (IGAD) et l'a considérée comme le Résultat de Nombreux Efforts, en plus de son Acceptation dans les Communautés Régionales et Internationales après la Glorieuse Révolution de Décembre.

Dans une déclaration faite à SUNA, Choll a déclaré que le Soudan pouvait désormais contribuer à diriger le Monde à travers les Succès de la Révolution par des Slogans de Liberté, de Paix et de Justice, soulignant que son choix de cette étape nécessitait la Force et la Compétence Politiques pour assurer un Avenir Radieux au Continent Africain, soulignant la contribution du peuple soudanais à de nombreuses Questions relatives à la Libération de l'Afrique, ainsi que sa contribution à la Création de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) et à la création d'un Modèle pour les pays Libérés du Colonialisme.