Afrique: ESA a représenté le Togo

La 3ème rencontre du Réseau des Universités d'Afrique du Nord-Ouest et de la Macaronésie (UNWAM) s'est tenue du 21 au 22 Novembre 2019 à Nouakchott, la Capitale de la République Islamique de Mauritanie sous le thème : "double diplomations-programmes de doctorat et la formation continue".

Cette rencontre étalée sur deux jours a connu la participation d'une quinzaine d'universités, Recteurs, Vice-Recteurs, Fondateurs et Directeurs issues des Iles Canaries, de la Mauritanie, du Maroc, du Sénégal, du Mali, du Cap-Vert, du Portugal, de l'Espagne, de la Guinée équatoriale, du Bénin et du Togo.

Le lancement officiel de cette grande rencontre a été donné à travers une cérémonie inaugurale en présence du Représentant du Ministre mauritanien de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et des Technologies de l'Information de la Communication, de l'Ambassadeur d'Espagne à Nouakchott, de la Présidente du Conseil Régional de Nouakchott, du Recteur de l'Université de Las Palmas de Gran Canaria et du Président de l'Université de Nouakchott Al Aasriya et des participants venus des Universités membres du Réseau.

Pour cette rencontre, la 3ème du genre, le Togo a été représenté par l'Ecole Supérieure des Affaires (ESA) avec son Fondateur Directeur Général, Dr Charles BIRREGAH et le Chargé de Communication, Marketing, Relations Publiques et Coopération Internationale de ladite Ecole.

Les deux représentants de l'ESA ont pris part actif aux travaux des deux jours. Le Fondateur de l'ESA dans son intervention a présenté la prestigieuse ESA à l'illustre assemblée avant de revenir sur son fonctionnement, différentes accréditations et distinctions honorifiques.

A l'entame des travaux, les participants ont suivi la présentation de l'UNWAM et ses différentes activités afin d'avoir une meilleure appréhension du Réseau.

Chaque université a eu l'occasion d'échanger sur son plan stratégique en vue de permettre aux autres membres du Réseau de tirer des avantages pouvant les aider.

Concernant ESA, son Fondateur a dévoilé son plan stratégique axé sur dix points.

Le premier axe de ce Forum qui est le double diplôme a été présenté par le Vice-Recteur Chargé des Formations permanentes de l'Université de Las Palmas de Gran Canarie (ULPGC). Il s'est appesanti sur le cas de l'ULPGC pour développer et mieux expliciter les avantages de la co-diplomation.

Le Programme doctoral, a été la deuxième thématique développée par le Vice-Recteur Chargé de la Coordination des Projets Institutionnels de l'Université de Las Palmas de Gran Canarie (ULPGC). L'orateur a déroulé le processus d'intégration à la formation doctorale à l'ULPGC avant de revenir sur la co-tutelle.

Le troisième point consacré à la Formation continue a été décortiqué par le Vice-Recteur Chargé des Formations permanentes de l'Université de Las Palmas de Gran Canarie (ULPGC). Les débats ont enrichi chaque thématique.

Les participants ont eu droit également à deux tables rondes, la première consacrée à la Coopération scientifique, recherche et innovation et la deuxième à la coopération académique et formation.

Les travaux étaient sanctionnés par une conclusion qui a mis en exergue cinq (05) points essentiels constituants des suggestions notamment la mise en place d'un programme d'actions, la création d'un comité scientifique ou de suivi, la création d'un réseau de recherche, la mise en place d'un mécanisme pour faciliter la mobilité des étudiants et enseignants du Réseau et la Formation continue.

En marge des travaux, les participants ont visité la Faculté de Médecine de l'Université Nouakchott Al Aasriya. Ils ont été recus en diner par la Présidente du Conseil Régional de Nouakchott, l'Ambassadeur d'Espagne à Nouakchott et le Ministre de l'Enseignement Supérieur.

Rappelons que le réseau UNWAM a été créé en 2017 à Las Palmas. "La visée est le regroupement des universités de cette zone pour le développement de la coopération internationale et la création d'une force de proposition des projets de développement qui seront soumis au financement international".

La ville de Ziguinchor est désignée pour abriter la 4ème Rencontre en 2020.