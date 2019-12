Angola: Le Chef de l'Etat angolais félicite son homologue namibien

Luanda — Le Chef de l'Etat angolais, João Lourenço a félicité ce lundi son homologue namibien, Hage Gottfried Geingob, pour sa réélection à ce poste.

« Votre réélection est la reconnaissance par le peuple namibien des efforts fournis pour le progrès et le développement de la Namibie, où la stabilité, la concorde entre les forces vives de la Nation et la conjugaison des actions entre tous représentent une note d'exemplarité que nous apprécions et souhaitons qu'elle soit perpétuelle et une référence positive pour les pays de la sous région, en particulier », lit-on dans le message.

Enfin, João Lourenço espère pouvoir maintenir le dialogue constructif que les deux gouvernements entreprennent, espérant que les relations d'amitié et de coopération entre l'Angola et la Namibie puissent se rétrécir continuellement pour le bien-être et la prospérité des deux peuples respectifs.