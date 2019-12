Angola: Signature d'un accord sur les mathématiques

Luanda — Un accord sur l'échange d'expériences entre professeurs de mathématiques, de recyclage et de méthodologies de l'éducation a été signé, ce lundi à Luanda, entre l'Université Agostinho Neto (UAN) et l'Université nationale de la Corée du Sud et l'Union africaine de mathématiques.

L'accord, paraphé dans le cadre de la troisième rencontre panafricaine de mathématiques, accueillie jusqu'à mercredi par l'Angola, a été signé par le recteur de l'UAN, Pedro Magalhães, le président de l'université sud-coréenne, Hee-Chan Lew, et le président de l'Union africaine de mathématiques, Nouzha El Yacoubi.

Selon la ministre angolaise de l'Enseignement supérieur, des Sciences, de la Technologie, de l'Innovation, Maria Bragança do Rosário Sambo, l'enseignement des mathématiques requiert la qualification de l'enseignant, son perfectionnement, la transformation de sa vision et la mise à jour des programmes d'études, car un bon nombre de ces programmes serait déjà obsolètes, dépassés et inadaptés aux nouvelles technologies.

Pour la coordinatrice de l'événement, Maria de Natividade, la rencontre de Luanda réunit divers spécialistes et chercheurs en mathématiques afin d'améliorer la qualité de l'éducation en Angola et en Afrique en général.