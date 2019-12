Algérie: Economie verte - 17 projets innovants dans le domaine de la protection de l'environnement et du recyclage des déchets

Alger — Dix-sept projets dans les domaines de la protection de l'environnement et des énergies renouvelables et du recyclage des déchets ont été présentés, lundi, lors des travaux de la 1ère rencontre nationale des porteurs de projets verts.

Parmi les projets pionniers présentés figurent notamment "une application innovante contre le gaspillage alimentaire", "un projet de transition vers le monde vert", "un projet de système intelligent de tri et de collecte des déchets ménagers", "un projet de système de tri et de recyclage des déchets" outre "le projet d'un système intelligent d'éclairage" et "un projet d'utilisation du plastique dans la fabrication des matériaux de construction".

La majorité de ces projets ont fait l'objet de signature de conventions avec des investisseurs et des établissements financiers.

Dans ce cadre, la société "El Amria" a conclu trois (03) conventions avec les porteurs de projets relatif à la valorisation des déchets verts et au compostage.

Dans une allocution, lue en son nom par le Secrétaire général, Kamel Eddine Belatreche, la ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Fatima Zohra Zerouati, a indiqué que cette rencontre intervenait en application des directives du Gouvernement pour promouvoir et encourager les projets innovants, la création de postes de travail et le renforcement de compétitivité des projets.

"Les jeunes sont la pierre angulaire de l'édification de cette économie durable à travers leurs projets et idées innovantes dans le domaine de recyclage et des énergies renouvelables", a-t-elle ajouté.

Elle a souligné, en outre, que la valorisation et le recyclage des différents déchets et la promotion des énergies renouvelables font partie des objectifs pivots fixés dans la stratégie du Gouvernement et du ministère de Environnement et des Energies renouvelables pour la diversifications des ressources de l'économie nationale, la promotion des petits et moyens projets et la création d'emplois

L'activité de recyclage devrait générer pour l'Etat 300 millions d'euros de recettes par an

Mme Zerouati a fait savoir que l'Algérie pourrait engranger des recettes de l'ordre de 300 millions d'euros par an de l'activité de recyclage des déchets, et pour cela, a-t-elle ajouté, la nouvelle Stratégie nationale de gestion intégrée des déchets à l'horizon 2035 vise à augmenter le taux de recyclage à 35%.

La réalisation de ce taux permettra la création de 100.000 postes d'emploi directs et indirects, a-t-elle affirmé, rappelant, dans ce sens, que le taux de recyclage des déchets ne dépassait pas les 7% actuellement.

Cette rencontre s'inscrit, en outre, dans le cadre de la concrétisation des recommandations des premières Assises nationales sur l'économie circulaire, organisées en octobre dernier, desquelles est issue une feuille de route pour l'accompagnement des porteurs de projets dans les domaines du recyclage et des énergies renouvelables.

La ministre a fait état, à ce titre, de la réception d'un total de 1.597 projets novateurs et de l'installation de quatre (04) commissions chargées de leur examen en vue de l'accompagnement du processus de leur mise en œuvre.

Rappelant l'organisation de deux rencontres préparatoires ayant regroupé les porteurs de projets, les investisseurs et les établissements bancaires, Mme Zerouati a précisé que des projets pouvant être réalisés sur terrain ont été sélectionnés.

La rencontre d'aujourd'hui se veut "une tribune" à travers laquelle nous appelons les investisseurs à soutenir ces projets verts", a-t-elle ajouté.

Mme Zerouati a affirmé, à ce propos, qu'une Commission a été installée afin d'assurer le suivi de la concrétisation de ces projets sur terrain outre la mise en place d'un réseau interactif entre les porteurs de projets, les investisseurs et l'administration.