Algérie: Economie verte - Bedoui appelle à l'accompagnement des jeunes pour réaliser leurs projets innovants

Alger — Le Premier ministre, Noureddine Bedoui, a affirmé, lundi à Alger, que l'économie verte, qui est l'un des domaines d'investissement importants en Algérie, commence à susciter l'intérêt de beaucoup d'investisseurs, appelant, dans ce sens, à l'accompagnement des jeunes pour la réalisation de leurs projets.

"De plus en plus de jeunes investisseurs s'intéressent désormais aux activités de recyclage et de valorisation des déchets, tous types confondus, mais aussi à l'investissement dans le secteur des énergies renouvelables", a-t-il relevé dans allocution, lue en son nom par le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Dada Moussa Belkhir, à l'ouverture de de la 1ère Rencontre nationale des porteurs de projets verts, organisée sous le slogan "Nous vous accompagnons pour réussir vos projets verts".

L'investissement dans les domaines de l'économie verte, a-t-il poursuivi, "permet de rationnaliser l'utilisation de l'énergie à travers l'élargissement de l'usage des énergies propres et le renforcement d'activités contribuant à la diversité de l'économie et à la création de l'emploi".

Affirmant, dans le même contexte, que le Gouvernement a mis en place "des facilitations et des mesures d'appui" en faveur des porteurs de projets innovants en encouragement pour la réalisation de leurs idées et projets, outre le renforcement de la politique de l'Etat en matière de préservation de l'environnement et de développement des énergies renouvelables et de la généralisation de leur utilisation à une plus grande échelle.

Parmi ces mesures, le Premier ministre rappelé la création d'un Fonds propre à l'appui des startups avec un ensemble de mesures incitatives et d'exonérations fiscales et parafiscales, ainsi que l'instruction de l'ensemble des secteurs de prêter main forte à ces jeunes entreprises et de les associer à la concrétisation des programmes de développement, partant de la prise de conscience du rôle important de cette catégorie dans la dynamisation requise de l'économie nationale, la contribution à sa diversification et la création de richesses et d'emplois.

Le Premier ministre a mis en avant le saut qualitatif qu'a connu l'Algérie cette année en matière de préservation de l'environnement à la faveur de l'adoption du Plan national climat (PNC) par l'Etat. Un Plan détermine les contours de la stratégie nationale en matière d'adaptation aux changements climatiques et d'allégement de leurs impacts, de lutte contre ces changements conformément aux normes internationales et conventions ratifiées par l'Algérie en la matière et son engagement dans le domaine de l'apport à l'effort mondial en vue de réduire les gaz à effet de serre.

Il a rappelé, à ce propos, que le PNC comptait 155 projets représentant un défi national que le pays s'emploie à relever et offrant des opportunités d'investissement aux jeunes entrepreneurs dans le cadre d'une démarche au service du pays et de l'humanité.

Pour le Premier ministre, la réussite de cette stratégie est grandement tributaire de la participation des compétences algériennes en Algérie et à l'étranger à travers leur expertise et leur expérience.

Concernant cette 1ere Rencontre, Bedoui a souligné l'importance de tels forums, surtout lorsqu'ils allient deux principaux axes auxquels le Gouvernement accorde un intérêt particulier en tant que piliers du développement et de la diversification de l'économie nationale, à savoir "les jeunes en tant que levier de développement avec leurs projets et idées innovantes", d'une part, et "l'économie circulaire et les énergies renouvelables" par lesquels les pouvoirs publics comptent conférer à l'économie nationale une valeur ajoutée, d'autre part.