Soudan: Le réseau de journalistes organise un défilé de la "libération des médias"

Khartoum — - Le réseau de journalistes soudanais a organisé lundi un défilé de la "libération des médias" devant le ministère de la Culture et de l'Information, au cours duquel le premier sous-secrétaire du ministère de la Culture et de l'Information a demandé que des décisions urgentes soient prises pour former un comité d'enquête chargé d'examiner les actifs de tous les médias, ce comité-là sera composé du procureur général, du vérificateur général et du ministère de la Justice, ainsi que de journalistes sélectionnés, travaillant en coordination avec le ministère de l'Information pour annoncer les détails des institutions de presse.

Dans un discours lu par Amro Shaaban, le réseau a exigé la suspension immédiate et complète de toutes les institutions médiatiques affiliées aux forces armées, de sécurité et militaires, et a appelé à la restructuration et au rétablissement d'institutions médiatiques officielles en vue de servir la société de manière à refléter leurs revendications, leurs aspirations, leur pluralisme et leurs valeurs, avant d'être des serviteurs de l'État ou du gouvernement. Le réseau a souligné qu'il était important de préparer la Conférence générale d'information pour élaborer une stratégie médiatique pour 50 ans de 2020 à 2070.