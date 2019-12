Soudan: Hamdouk - Les médias doivent être soustraits à l'emprise de l'ancien régime

Washington — - Le premier ministre M.Abdullah Hamdouk a déclaré qu'il était urgent de retirer les médias de l'emprise de l'ancien régime, ajoutant que cela ne se ferait qu'avec plus de démocratie, une plus grande liberté de la presse et des médias et des initiatives nouvelles et sérieuses dans ce domaine.

C'était lors de son discours devant le Forum de l'Union des anciens élèves de l'Université de Khartoum en Amérique du Nord (UKANA), qui s'est tenu dimanche à Washington. Hamdouk a écouté les résumés des documents de recherche présentés par un certain nombre de chercheurs soudanais résidant aux États-Unis d'Amérique dans les domaines de la santé, de l'éducation et des infrastructures, et a souligné au cours de la réunion que les recommandations issues de ce forum feront partie du programme de la période de transition tout en soulignant l'intérêt de son gouvernement pour la recherche scientifique et le développement. Dans le même temps, il a encouragé les expériences et migrants soudanais à contribuer au succès de la période de transition.