Soudan: SPLM-N demande le retrait du Soudan de la liste du terrorisme

Khartoum — - Le vice-président du Mouvement de libération du peuple soudanais pour le Nord-Nord (SPLM-N), Yasir Arman a déclaré lundi que la paix ne serait réalisée que par la réalisation d'une volonté nationale commune et unifiée. « Nous appelons à partir de Forum de SUNA et à partir de Khartoum à lever les sanctions du Soudan et à retirer le nom du Soudan de la liste des États qui parrainent le terrorisme » a déclaré Yasir Arman.

Arman a déclaré au forum (SUNA) lundi soir que la paix et la démocratie devaient aller de pair et a souligné que la démocratie ne peut se poursuivre qu'en mettant fin à la guerre.

Il a déclaré que ce qui avait été accompli à Juba n'avait pas été accompli depuis huit ans, car le Parti du Congrès National était disposé à autonomiser et non à faire régner la paix, soulignant l'importance d'un partenariat entre le Conseil de la souveraineté et le Conseil des ministres et les forces de liberté et de changement, ainsi que les mouvements de lutte armée en dehors du Front révolutionnaire.

Appelant à soutenir la prochaine tournée de négociations le 10 décembre, souhaitant être la dernière. Il a également appelé à l'extension de la déclaration de Juba, qui se termine le 14 décembre, à trois mois pour se terminer le 8 mars, date qui coïncide avec la Journée de la femme.