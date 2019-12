Maroc: Taha Mansouri élu président de la Ligue nationale de football diversifié

Taha Mansouri a été élu président de la Ligue nationale de football diversifié (beach-soccer et futsal), à l'issue de l'Assemblée générale constitutive, tenue dimanche au Palais des congrès "Le Bouregreg" à Salé.

Membre de l'Association Sakr d'Agadir, Taha El Mansouri a été élu président de la Ligue à l'unanimité après avoir été le seul candidat en lice avec une liste comprenant trois membres de la première division et deux de la deuxième.

La première division sera représentée par Abdellatif Afia du club Ajax de Tanger, Redouane Nadi du Loukous Kasr Kebir et El Hassan Bara du Fath Riadi Settat. Concernant la deuxième division, elle sera représentée par Amina Talmoust de Dina Kénitra et Tarek Mhila de Chabab Al Wifak Riadi. La Ligue nationale de football diversifié aura pour objectif d'assurer la mise en œuvre des programmes d'action de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) visant à promouvoir et développer les activités nationales relevant de sa compétence.

Conformément à son statut mis en place par la FRMF, la Ligue est chargée de l'organisation de compétitions et de manifestations sportives entre les associations sportives affiliées, outre la contribution à l'étude et à la réalisation de projets de développement sportif et à la formation de cadres techniques dans le domaine.

Dans une déclaration à la MAP suite à son élection à la tête de la Ligue, M. Mansouri a indiqué que la création de cette Ligue est une étape historique pour mettre à niveau les disciplines de beach-soccer et de futsal jouissant d'une grande popularité. M. Mansouri a souligné l'importance de redoubler les efforts à tous les niveaux afin de conserver la suprématie continentale et le niveau atteint par le championnat de futsal et la sélection nationale, qui a été sacrée championne d'Afrique en 2016.

Le nouveau président de la Ligue a relevé que les sessions de formation dont ont bénéficié les entraîneurs de la première et de la deuxième divisions ont eu un impact positif sur le développement technique de la sélection nationale composée essentiellement de joueurs évoluant au championnat national. Le projet mis en place pour le développement du football diversifié aura un impact positif sur le beach-soccer à travers l'élargissement de la base des pratiquants, a-t-il ajouté. Présidant les travaux de l'Assemblée générale constitutive, le vice-président de la FRMF, Mohamed Joudar, a indiqué pour sa part, que la création de cette Ligue s'inscrit dans le cadre du processus engagé par la fédération en vue de développer et promouvoir le football diversifié.

Il a également ajouté que la création de cette Ligue s'ajoute aux nombreux chantiers lancés par la FRMF pour développer le football national. A noter que le Bureau exécutif de la Confédération africaine de football a confié au Maroc l'organisation de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de futsal en 2020 dans la ville de Laâyoune dont la candidature a été jugée conforme au cahier des charges de la compétition.