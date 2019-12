Maroc: La généralisation du guichet numérique unique des autorisations d'urbanisme et des autorisations économiques se poursuit

Le ministère de l'Intérieur - Direction générale des collectivités locales - annonce la continuation du chantier de généralisation du guichet numérique unique des autorisations d'urbanisme & des autorisations économiques, comme levier de simplification et de digitalisation des procédures, de renforcement de la traçabilité et d'amélioration des prestations rendues au citoyen et à l'entreprise.

L'objectif premier de la plateforme est de permettre une gestion numérique fluide, traçable et transparente des autorisations administratives à caractère urbanistique et économique. Ainsi, le processus de traitement sera totalement dématérialisé et ce, du dépôt de la demande d'autorisation par le requérant jusqu'à sa signature électronique par le président de la commune concernée. En passant par les membres de la commission, qui instruisent de manière digitale les dossiers, enregistrent leurs observations et signent électroniquement leurs avis.

A cet effet, une rencontre a été tenue le vendredi 29 novembre, au niveau de la région de Fès-Meknès, sous la présidence du wali de la région et du wali directeur général des collectivités locales, et en présence des gouverneurs des préfectures et provinces de la région, des gouverneurs de l'administration centrale et de l'ensemble des intervenants. Celle-ci constitue la sixième étape dans le processus de généralisation, après les régions de Casablanca-Settat, Rabat-Salé-Kénitra, Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Marrakech-Safi et Béni Mellal-Khénifra.

Enfin et dans le but d'assurer l'adhésion des différents acteurs aux objectifs assignés, et créer l'émulation entre les communes afin d'améliorer la qualité des services aux usagers, la direction générale des collectivités locales publie périodiquement un classement des communes en fonction de leurs performances en matière de délivrance d'autorisation. Ce classement est consultable en ligne sur Rokhas.ma dans la rubrique "Indicateurs > Classement national".