Maroc: Une exposition à Al Hoceima jette la lumière sur le patrimoine rifain amazigh

Une exposition qui jette la lumière sur différents aspects du patrimoine rifain amazigh a été organisée, samedi à Al Hoceima, en marge de la 1ère édition de l'évènement Théâtre des jeunes.

Organisée à l'initiative de l'Association Awras pour le théâtre amazigh, avec l'appui du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports (département de la culture), cette exposition met en avant divers produits artisanaux de la région du Rif, tels que des ustensiles de cuisine, de vieux instruments de musique et des outils ancestraux utilisés dans l'agriculture et la récolte.

Sont également exposés des habits traditionnels ainsi que des couverts, des lampes et des tapis qui revêtaient une importance particulière pour les habitants de la région.

Dans une déclaration à la MAP, le président de l'Association, Anouar Bensaid, a indiqué que cette exposition vise à mettre en exergue certains aspects du patrimoine authentique du Rif et à faire connaître aux jeunes générations les coutumes et les traditions de ce patrimoine riche et varié.

Cette manifestation de trois jours, comprend l'organisation d'une formation en scénographie encadrée par le dramaturge Souleymane Aklati, a-t-il fait savoir, notant que cette première édition du Théâtre des jeunes connaît la participation de 40 jeunes âgés entre 17 et 21 ans.

Pour cette première soirée, le public a eu rendez-vous avec des spectacles artistiques et musicaux interprétés par des jeunes de la ville d'Al Hoceima, a-t-il ajouté.

Au programme de cet événement, figurent notamment des activités artistiques et culturelles au profit des enfants, outre la présentation des œuvres théâtrales.