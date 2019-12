Madagascar: Journée nationale de la Nutrition - Tsinjoarivo Imanga, premier village de nutrition

C'est lors d'une conférence de presse qui s'est tenue au siège de l'ONN (Office National de la Nutrition) à Anosy le 02 décembre 2019 qu'il a été annoncé que le premier village de nutrition sera lancé officiellement le jeudi 06 décembre dans la région Bongolava, dans la commune de Tsinjoarivo Imanga. Il s'agit d'une initiative fruit de la collaboration multisectorielle entre tous les acteurs de la lutte contre la malnutrition à Madagascar, issus du secteur privé, de la société civile mais également des partenaires traditionnels techniques et financiers.

Coup de pouce. « Le point le plus important dans la mise en place de ce projet est l'appropriation des bénéficiaires » a expliqué le Dr Solofonirina Lucie, coordonnateur national de l'ONN lors de la conférence. Il ne s'agit donc que d'un léger coup de pouce de la part des partenaires car le reste se fera avec la volonté d'instaurer un village de nutrition dont font preuve les bénéficiaires mais aussi de leur capacité de leadership. D'ailleurs, c'est ce qui explique le choix de la commune de Tsinjoarivo Imanga où la population a montré un réel engagement pour sortir de la malnutrition. Toujours selon les explications du Dr Solofonirina Lucie, « On peut déjà trouver beaucoup d'infrastructures dans cette commune, cantine scolaire, l'eau potable au sein de chaque ménage, des centres de soins et beaucoup d'autres encore » ; tout cela pour dire que les dirigeants et les habitants sont prêts à mener la lutte contre la malnutrition et ce même s'ils ne disposent que du minimum. Mais ce n'est pas le seul facteur qui a favorisé le choix de cette commune de Bongolava car il faut aussi savoir que la région figure parmi les cinq les plus touchées par la malnutrition à Madagascar.

Se liguer pour éradiquer la malnutrition. Le défi est de confirmer qu'un ensemble d'actions ciblées par tous les intervenants au niveau d'une zone bien déterminée assure l'atteinte des objectifs de la Politique nationale de Nutrition et des objectifs du Développement Durable (ODD). Ensuite, les initiateurs de ce programme comptent faire de ce premier village de nutrition une vitrine qui permettra, par la suite, de mener les mêmes actions dans les autres régions de la Grande Île.