Madagascar: Handisport - CCCHOI - Les athlètes malgaches fin prêts à arracher les médailles d'or

La 18e édition de la Coupe des Clubs Champions Handisports de l'Océan Indien (CCCHOI) commencera ce jour et cela jusqu'au dimanche sur trois sites de la Capitale, à savoir au Palais des Sports, au CBT Mahamasina et à l'ANS Ampefiloha. Une conférence technique s'est tenue hier pour la mise au point finale du Madagascar Paralympic Commitee (MCP).

En effet, 140 athlètes disputeront les titres pour les quatre disciplines sportives. Madagascar a toujours recueilli la médaille d'or en basketball. Après l'ouverture officielle, les basketteurs malgaches entreront tout de suite en scène à 11h. D'emblée, l'équipe de Fanantenana Atsimo Andrefana et Coshap Analamanga sont prêts à relever encore une fois le défi, avec l'équipe Ascupsh Analamanga. La pétanque sera au menu ce vendredi au CBT. La Grande Ile sera représentée par le duo François de l'Ascupsh Analamanga et Manamby-Maholy de Vakinankaratra pour les déficients physiques. Tandis que Nambinina et Farantsa de l'Assa Analamanga avec Zaka et Ezekiela d'Atsinanana pour les déficients auditives. L'équipe de PH Pro Betsiboka et Coshap Analamanga seront nos porte-fanions en tennis sur fauteuil hommes et dames, pour un match qui se déroulera à l'ANS Ampefiloha. Madagascar n'alignera aucun athlète pour le boccia faute de pratiquants à cette discipline.

« Les personnes en situation d'handicap ont aussi participé au développement du sport malgache. A travers ce tournoi, la perception de chacun envers eux devrait changer » a souligné le président d'honneur Raoul Patrice. Pour l'occasion, le MCP a lancé un appel à tous les partenaires de soutenir les athlètes malgaches durant ce rendez-vous indianocéanique. La Journée internationale des personnes handicapées, ce jour, sera marquée tout au long de la compétition.