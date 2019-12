Madagascar: Communales - la messe est presque dite

La messe semble être dite. Même si on ne peut préjuger des résultats que la CENI va bientôt publier, on peut dire que l'on connaît le nom du maire de la Capitale. Les chiffres parvenus à Alarobia permettent de dire que Naina Andriantsitohaina va diriger la CUA durant les quatre années à venir. C'est une tâche particulièrement difficile qui l'attend. Les défis qu'il doit relever sont immenses. L'embellissement de la ville, son assainissement et la réorganisation des services de voirie sont ses premières priorités. Ses bonnes relations avec le régime sont un atout important et il ne devrait pas redouter de manifestations d'hostilité de la part des Tananariviens qui attendent de le voir agir.

Communales : la messe est presque dite

Les résultats de tous les bureaux de vote de la Capitale sont arrivés au siège de la CENI. Ils sont encore officieux, mais ils ne devraient pas être différents de ceux qui seront publiés officiellement après l'examen des requêtes déposées auprès du juge administratif. On peut dire que la messe est dite. Le nouveau maire a d'immenses responsabilités à assumer. Il doit tout de suite agir. Les habitants de la Ville des Mille veulent très vite du concret. La majorité d'entre eux n'a pas voté du tout, mais elle compte le voir à l'œuvre. Les propos qu'il a tenus durant la campagne électorale montrent qu'il a un véritable programme de redressement de la ville d'Antananarivo. D'ores et déjà, il devra mettre en place un service d'enlèvement des ordures efficace. La réglementation d'un trafic qui asphyxie la ville et qui génère ces embouteillages monstres est aussi une priorité. La réorganisation des marchés et la fin de l'anarchie dans ce secteur sont tout aussi importantes. Tout cela ne se fera pas en un jour. II lui faudra de la patience et de la persuasion, mais aussi une volonté sans faille.