Madagascar: Site de référencement - Acteur-Fête lancé à Madagascar

Iantsa Nirina Ramanambola, représentante d'Acteur-Fête à Madagascar.

La visibilité sur Internet devient indispensable pour les entreprises d'aujourd'hui. C'est ce que soutient Iantsa Nirina Ramanambola, représentante de la plateforme de référencement international, Acteur-Fête à Madagascar. « C'est dans cette optique que nous lançons Acteur-Fête à Madagascar. Celle-ci regroupe aujourd'hui plus de 17.000 artistes et prestataires de France et de 27 autres pays. En effet, il s'agit du site de référencement international qui se spécialise surtout dans les activités liées à la culture, au tourisme et à l'événementiel. A Madagascar, plus de 400 acteurs sont déjà présents sur cette plateforme utilisée chaque jour par plus de 7.000 professionnels et particuliers souhaitant organiser un énement, un voyage d'affaire ou une rencontre de travail. Notre site n'est pas seulemnet un annuaire international, mais aussi une plateforme de mise en relation instantannée, sécurisé avec des outils numériques pour améliorer le référencement et la visibilité », a-t-elle soutenu, lors d'une conférence, organisée vendredi dernier, au Pietra Analakely.

Solutions. Selon les explications, le site Acteur-Fête présente de 5 annuaires, notamment l'annuaire des transports, l'annuaire des espaces événementiels, l'annuaire des hébergements, l'annuaire des prestataires de services et l'annuaire des artistes. « Sur ce site, les données sont sécurisées, la page est constamment actualisée, il est possible de recevoir des paiements par carte bancaire sur le compte de l'entreprise référencée, et celle-ci est géolocalisée pour permettre aux clients potentiels de la retrouver facilement », a indiqué la représentante d'Acteur-Fête à Madagascar.