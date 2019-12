Madagascar: Organisation mondiale de la propriété intellectuelle - Une soixantaine de demandes de brevet déposée par des inventeurs malgaches

Un robot, produit de recherche d'étudiants malgaches, exposé lors du salon de la recherche à Anosy hier.

Une fois octroyé, le brevet profère à un produit de recherche un droit territorial d'une validité de vingt ans.

« Les chercheurs malgaches sont plus occupés à rédiger des articles scientifiques et à faire de la politique. Beaucoup d'entre eux ne maîtrisent pas le système de brevetage et ignorent donc tous les avantages qu'ils peuvent en tirer », propos d'Irène Rabarison, responsable auprès du CATI ou Centre d'Appui à la Technologie et à l'Innovation lors de l'ouverture officielle du salon de l'innovation à Anosy hier. Un moment durant lequel il a été avancé que les scientifiques malgaches ne maîtrisent pas le système en question. « Le brevet constitue l'étape ultime de la valorisation technologique des recherches. Peu de chercheurs de notre pays s'orientent toutefois dans cette étape alors que cela pourrait être bénéfique aussi bien pour le chercheur en question que pour le pays » explique Irène Rabarison. Avant de faire savoir « qu'il y a « actuellement une soixantaine de chercheurs-inventeurs malgaches qui ont déposé une demande de brevet auprès de l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle ».

Avantages. La situation pourrait s'expliquer par « la difficulté pour les chercheurs malgaches de remplir les critères de brevetabilité ». « Il faut payer une certaine somme, mais je pense que ce n'est pas réellement le problème. Le vrai souci réside dans les critères comme la loi, la rédaction du brevet ou encore les différentes normes à respecter scrupuleusement» note la responsable auprès du CATI. Ce dernier regroupe une base des données mondiales en matière de technologie et d'innovation. « Bon nombre de ces technologies ne sont pas brevetées à Madagascar. Ce qui pourrait nous être bénéfique si nous savons en profiter ». Territorial, un brevet non protégé à Madagascar peut être exploité par les chercheurs et les entreprises du pays. Par méconnaissance, ces derniers achètent toutefois lesdits brevets alors qu'ils sont libres à être exploités. Un autre avantage du système de brevetage serait la protection des ressources naturelles malgaches telles que les plantes à vertu médicinale. A l'heure actuelle, toutes les technologies ne sont pas brevetées à Madagascar. Le pays n'arrive toutefois pas à en tirer profit au maximum pour lancer son développement. La recherche et l'innovation peinent encore à trouver leur place dans le processus.