Congo-Kinshasa: Urbanisme - Pius Muabilu s'y prend pour zéro catastrophe issue des pluies diluviennes

A l'espace d'un feu de paille après différentes catastrophes enregistrées de suite des pluies diluviennes qui s'étaient abattues notamment, sur Kinshasa, Boma-Tshopo, Tshikapa, Kananga, le Ministre d'Etat à l'Urbanisme et Habitat, Pius Muabilu, est monté au créneau pour prendre des mesures draconiennes.

Objectif, en finir avec les conséquences fâcheuses relatives aux constructions anarchiques qui ne cessent d'endeuiller de nombreuses familles.

Face au Secrétaire général à l'Urbanisme et Habitat, ainsi que différents responsables des services de son ministère, ce lundi 2 décembre 2019, dans son cabinet de travail, Pius Muabilu Mbayu a annoncé, traits tirés sur le visage, des mesures qui s'imposent, pour rêver zéro catastrophe issue des pluies diluviennes mieux, des constructions anarchiques et autres violations des normes urbanistiques et architecturales. "J'interdis formellement, à partir de ce jour, de délivrer les permis de construire et autres documents y relatifs sur les sites et espaces ou zones inconstructibles et fragiles, qui endeuillent nos populations", lance-t-il, poing sur la table, pour ce qui est de la première mesure.

En outre, l'on retient de la deuxième mesure que "dorénavant, le SG à l'Urbanisme et Habitat est instruit de transmettre, au préalable, à la Direction du cabinet, la liste de toute personne désireuse d'obtenir le permis de construire pour publication sur le site du ministère pour raison de traçabilité, de transparence et de publicité", a-t-il précisé.

Troisièmement, Pius Muabilu souligne que "tout ordre de mission à descendre sur terrain, pour l'inspection des chantiers et espaces publics, doit recueillir, au préalable, l'avis du Ministère ayant en charge l'Urbanisme et Habitat, pour prévenir tout dérapage et anarchie".

Enfin, indique le Ministre d'Etat, "tout cadre et agent du Ministère de l'Urbanisme et Habitat qui violera les mesures ci-haut énoncées s'exposera gravement à la rigueur de la loi".

Trop c'est trop, il faut que ça s'arrête, vocifère Pius Muabilu, qui annonce une descente sur terrain ce mardi 3 décembre 2019, en vue d'aller prévenir les dangers qui guettent certains compatriotes en cas d'autres pluies diluviennes sur Kinshasa et autres villes de la RDC.

Déterminé à sauver des vies humaines dans son secteur, Pius Muabilu promet de dépêcher, dans la même optique, ses services dans toutes les villes du pays, pour s'imprégner des défis de chaque ville, afin d'intervenir sans atermoiement.