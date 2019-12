Algérie: Campagne électorale - Promesses et engagements pour un lendemain meilleur (presse régionale)

Constantine — Les candidats à la magistrature suprême ont concentré leur efforts, au seizième jour de la campagne électorale des présidentielles du 12 décembre prochain, pour convaincre les citoyens à aller voter multipliant les promesses et les engagements pour un lendemain meilleur, rapportent les quotidiens parus ce mardi à l'Est du pays.

Le Quotidien de Constantine souligne qu'au dernier virage avant le jour J, les candidats mettent toute leur énergie "dans la bataille pour défendre leurs programmes et surtout convaincre les algériens d'aller" et relève que Abdelmadjid Tebboune, de passage à Sétif a parlé de réformes économiques structurelles pour "sortir l'Algérie de son addiction aux hydrocarbures" et Azzedine Mihoubi, a évoqué la Santé publique, depuis Djelfa affirmant que "le système de santé doit être au service du citoyen".

Sur les traces du "marathon" des prétendants à la magistrature suprême, la même publication a relayé qu'à Mostaganem, Ali Benflis a parlé d'en finir, s'il est élu président, avec "le pouvoir personnel et la personnalisation du pouvoir" et qu'à Khenchela, Abdelaziz Belaid a appelé à "l' union sacrée autour du processus électoral" quand Abdelkader Bengrina a évoqué 'la baraka du Hirak' qui a permis d'ouvrir des dossiers lourds et inculper des hauts responsable en référence au procès des deux anciens Premiers ministres.

Annasr abonde dans le même sens et focalise sur le passage de Benflis à Mostaganem et sa plaidoirie pour "un discours politique franc pour instaurer la confiance entre le gouvernant et le gouverné" et celui de Belaid à Khenchela assurant que "des parties manipulent et des lobbies tentent d'orienter l'élection".

La publication consacre également au candidat Teboune un espace répercutant son meeting à Sétif et son engagement, s'il était élu, à mettre en place une banque dédiée au soutien et à l'accompagnement des projets des jeunes entreprises (startups).

El Acil, Akhbar Echark et Seybous Times, ont également répercuté des échos sur le seizième jour de la campagne électorale mettant en exergue les divers thèmes abordés par les prétendants à la magistrature suprême puisés essentiellement des dépêches de l'Agence, APS.