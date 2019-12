Algérie: L'Etat a mobilisé les moyens nécessaires pour renforcer les potentialités des médias

Setif — L'Etat a mobilisé tous les moyens nécessaires pour renforcer les potentialités des médias, a affirmé lundi, à Sétif, le ministre de la Communication, ministre de la Culture par intérim, et porte-parole du gouvernement, Hassane Rabehi.

Le ministre, en visite au siège de la radio locale de Sétif a précisé que l'Etat a mobilisé tous les moyens nécessaires pour le renforcement des capacités de la presse audiovisuelle et écrite permettant une "pleine exploitation des technologies modernes et garantissant un programme d'information vrai et fiable conforme à la volonté politique pour cultiver la société".

A cette occasion, le ministre a salué les efforts déployés en matière de communication pour éclairer l'opinion publique sur tous les sujets, à travers les quatre coins du pays.

A la vieille mosquée de Sétif, le ministre qui a assisté à un exposé sur l'histoire de ce lieu de culte et écouté l'avis des imams pour appuyer les institutions de l'Etat et l'unité nationale, a salué les contributions de cette corporation au service du pays.

Sur place, le ministre qui a réitéré l'engagement de l'Etat à préserver ces monuments historiques et culturelles, témoins de la civilisation du pays et de la profondeur de son histoire, a mis en avant la coordination avec le ministère des Affaires Religieuses et des Wakfs pour la restauration de cette mosquée, notamment le minaret.

Auparavant, M. Rabehi a inauguré la station régionale de la télévision au centre-ville et inspecté ses différents pavillons, puis il s'est rendu à Ain Fouara avant de poursuivre sa visite dans cette wilaya en se rendant à l'Ecole des beaux-arts où il a indiqué que le ministère de la Culture œuvre à établir un partenariat avec des pays réputés par leurs arts dans différentes disciplines artistiques pour permettre aux étudiants d'effectuer des stages et améliorer leurs performances.

Au terme de sa visite le ministre a appelé les citoyens à se diriger le 12 décembre prochain vers les urnes et accomplir leur devoir et droit constitutionnel au service de l'Algérie.