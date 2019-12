Algérie: Un livret blanc de l'intelligence artificielle pour instaurer une intelligence économique

Constantine — Les participants à un atelier de préparation du projet du plan stratégique national de l'intelligence artificielle (IA) 2020-2030 ont préconisé, lundi à Constantine au deuxième jour des travaux, l'élaboration d'un livret blanc de cette technologie pour instaurer l'intelligence économique dans le pays.

"L'élaboration d'un livret blanc de l'intelligence artificielle constitue une feuille de route pour déterminer les mécanismes adéquats à l'introduction de cette technologie dans les différents secteurs socioéconomiques en vue d'aboutir à l'intelligence économique", s'accordent à dire les 180 experts algériens en IA, dont 30 chercheurs exerçant à l'étranger, réunis à l'Ecole nationale supérieure de biotechnologie de l'université Salah Boubnider (Constantine).

Selon le directeur du développement technologique et de l'innovation auprès du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (MESRS), Hichem-Sofiane Salaouatchi, "cette mesure est un premier pas vers la révolution industrielle en Algérie qui conduira à une remise en question profonde dans les secteurs socioéconomiques et permettra d'avancer".

Les compétences scientifiques mobilisées pour élaborer le livret blanc de l'intelligence artificielle ont mis l'accent sur trois volets importants, à savoir la formation des jeunes chercheurs en IA, la détermination des besoins technologiques des secteurs socioéconomiques qui consisteront en des thèmes de recherche pour les experts en la matière et l'établissement de l'éthique régissant les pratiques de la recherche dans ce domaine, a-t-on noté.

L'atout majeur du livret blanc de l'IA, une fois adopté en tant que stratégie gouvernementale, est de permettre également aux chercheurs porteurs d'idées novatrices d'accélérer le processus de mise en œuvre de leurs projets, d'où l'intérêt d'exploiter les résultats de la recherche et les produits innovateurs pour répondre aux besoins du marché national et international, ont relevé les participants à l'atelier.

La réflexion des experts participants a été axée autour de six (6) sous-domaines de l'IA et ce lors de six (6) workshops organisés durant les deux (2) jours de travaux avec l'objectif de se projeter sur les 10 prochaines années dans la réflexion sur les priorités en terme de dotation des différents secteurs par l'IA, notamment ceux de la santé, l'éducation, l'économie.