Sénégal: Lutte contre le trafic de drogue, une guerre sans fin - 600 kg de chanvre indien saisis en 2017, 283 kg en 2018 et 360 kg entre janvier et septembre 2019

Même si le trafic de drogue monte en puissance dans la région de Tambacounda, aucun répit n'est laissé aux trafiquants. Les Forces de défense et de sécurité mutualisent leurs forces pour barrer la route aux trafiquants.

Des indicateurs abattent aussi un travail à côté de la Brigade régionale des stupéfiants de Tambacounda qui, dans ses efforts pour stopper le fléau, multiplie les saisies: 600 kg de chanvre indien en 2017, 283 kg en 2018 et 360 kg entre janvier et septembre 2019.

600kg de chanvre indien saisis en 2017, 283 kg en 2018 et 360 kg entre janvier et septembre 2019. La lutte contre le trafic de drogue est sans répit à Tambacounda. Et c'est la Brigade régionale des stupéfiants de Tambacounda qui a mis la main sur ces importantes quantités de drogues.

En plus de ces performances, on estime à 986 le nombre de plants de cannabis saisis le 8 septembre dernier à Niani, dans le département de Koumpentoum. Il s'agissait d'un champ cultivé par une personne âgée derrière sa maison. En effet, contrer les plans des cartels de drogue n'est pas une mince affaire.

Cela nécessite une coopération de tous. Mais, les Forces de défense et de sécurité sont déterminées à traquer ce mal que constitue le trafic de drogue.

Elles mutualisent les forces pour barrer la route aux trafiquants mais aussi à toute entrée de produits illicites, en veillant quotidiennement à lutter contre la contrebande de drogue à toutes les étapes. Sans oublier l'apport considérable de l'ensemble des patrouilleurs qui luttent contre le trafic de stupéfiants à tous les niveaux.

Sur ce, la saignée continue toujours au sein des trafiquants de drogue à Tambacounda où les Forces de défense et de sécurité ne leur laissent aucun répit. Elles les poursuivent jusque dans leurs derniers retranchements.

A la question de savoir, qu'est-ce qui explique parfois qu'un conducteur quitte Tambacounda pour être arrêté à Diamniado ou Thiès ?

Un adjudant de Police répond: «on ne peut pas contrôler tout. On cible les voitures. Parfois aussi, c'est des cas de signalement. C'est compliqué», explique-t-il. Mais, «ce n'est pas des failles dans notre travail», ajoute-t-il. 20

A 50 MILLE F CFA PAYES A UN INDICATEUR

Même si les populations ne collaborent pas beaucoup avec la Police pour lutter contre le trafic de stupéfiants dans la région de Tambacounda, il existe des personnes qui jouent un rôle d'indicateurs.

Ces derniers qui connaissent bien le milieu ou qui militent pour certaines causes, viennent collaborer avec la Brigade régionale des stupéfiants de Tambacounda. Il s'agit en général d'indicateurs qui sont d'anciens dealers qui ont abandonné le trafic de drogue ou toute autre personne.

«Si on nous indique et que le coup est réussi, on s'organise et chacun a sa façon de faire. On les paie en fonction des résultats de l'opération. On peut donner une somme allant de 20 à 50 mille à un indicateur.

Ils ne sont pas recrutés comme des salariés. On travaille avec eux dans la discrétion», nous révèle une source policière.

Toutefois, des saisies s'opèrent aussi sans l'aide des indicateurs, avec des découvertes spontanées lors des contrôles. L'incinération de la drogue dans la région de Tambacounda est programmée pour le mois prochain. L'année dernière, environ une tonne a été incinérée ;

68 INDIVIDUS INTERPELLES EN 2018 ET 70 ENTRE JANVIER ET SEPTEMBRE 2019

Dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants, la Brigade régionale des stupéfiants de Tambacounda a interpellé 68 individus en 2018 et 70 entre janvier et septembre 2019. A Tambacounda, on retrouve toutes les couches de la société dans le trafic de drogue qui se fait avec des «réseaux très structurés».

Les réseaux fonctionnent comme des «entreprises commerciales» avec des grossistes, des semi-grossistes et au bout de la chaine des vendeurs en détail. Selon des informations obtenues, les femmes sont très impliquées dans le trafic de drogue actuellement. Elles sont des complices en prêtant main forte à leurs maris.

«Les femmes qui sont dans le milieu du trafic de drogue collaborent avec leurs maris. Et, une fois que ceux-ci tombent, elles continuent en prenant la relève parce qu'on est trop sensible par rapport aux femmes.

Même si elles sont arrêtées, on les libère parfois après, à moins que les cas soient très graves», rapporte notre source. Et d'ajouter: «la majeure partie des trafiquants sont des Sénégalais d'origine guinéenne».

Les jeunes sont également impliquées dans le trafic de stupéfiants dans la région de Tambacounda. Si certains le font pour leurs propres comptes, d'autres âgés entre 16 et 20 ans collaborent avec les pères de famille. Ils sont surtout dans le guet de la revente

CANNABIS, COCAÏNE, HASCHICH ET AMPHETAMINE : Les principales drogues saisies

Dans la région de Tambacounda, les principales drogues saisies sont le cannabis, la cocaïne, le haschich et l'amphétamine. Concernant le cannabis, on note une variété verte qui vient de la Casamance et de la Gambie.

«Il s'agit d'une drogue cultivée dans les champs qui se situent dans les zones contrôlées par les rebelles. Et après la récolte, elle est acheminée ici en passant par la Gambie», explique une source policière. La variété marron ou Brown vient du Mali, par blocs.

CAMIONS ET VEHICULES DE TRANSPORT EN COMMUN PASSENT AU CONTROLE A LAFRONTIERE

La commune de Kidira est le point de passage du Sénégal vers le Mali. Un pont de quelques mètres la sépare du premier village malien de Diboli. Des postes de Police et de Douane des deux pays se font face au niveau de ce point de passage de la frontière.

Du matin au soir, la route nationale grouille de gros porteurs et de véhicules de transport en commun, même si beaucoup de transporteurs contournent cette voie en passant maintenant par Kédougou à cause du mauvais état de la route entre Kidira et Tambacounda.

A la frontière, du côté du Sénégal, une corde solide et des pneus barrent l'entrée (ou la sortie du territoire, c'est selon), obligeant les voitures à s'arrêter pour passer au contrôle à ce niveau du corridor Dakar-Bamako. Quelques camions gros porteurs et bus en provenance ou en partance pour le Mali stationnent sur place, en attendant d'en finir avec les formalités policières.

A côté, les soldats de l'économie fouillent les véhicules et les marchandises pour des opérations de sécurisation et de contrôle. La libre circulation des personnes et de leurs biens prônée par CEDEAO est une bonne occasion pour les trafiquants de drogue de tenter d'introduire ce produit prohibé dans les véhicules.

Toutefois, ici, aucune information ne s'échappe. Aucune idée sur le nombre de personnes, de voitures ou encore le volume de marchandises qui transitent par jour. Nos tentatives et démarches pour en savoir plus resterons vaines, malgré toutes les dispositions prise en amont avec les supérieurs. Les autorités officielles se retiennent.

TRAFIC DE DROGUE DANS LA REGION DE TAMBACOUNDA : Les saisies de la Douane, en chiffres

Dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants et la criminalité transfrontalière, les éléments de la Douane de Tambacounda ont saisi une tonne de cannabis, estimée à une valeur de 3 milliards de F CFA à Gouloumbou situé sur le fleuve Gambie. C'était le 9 novembre dernier.

Auparavant, une autre saisie de 915 kg de chanvre indien a été effectuée, le 20 avril dernier, d'une valeur de 65 millions par les agents des Douanes en service à l'Antenne de Gouloumbou, Poste de Guénoto.

Sans oublier leur saisie de 72 kg de cocaïne. Cette drogue dure a été découverte dans une cachette spécialement aménagée dans un véhicule de marque Hyundai IX35 en provenance de la Guinée-Bissau.

La valeur totale de la saisie est estimée à 3,306 milliards de F CFA. Le 7 mai 2019, la Brigade de Douane de Tambacounda a mis la main sur 195 kg de chanvre indien.

Certains chiffres sont obtenues auprès de la subdivision régionale des Douanes de Tambacounda, d'autres se retrouvent dans des communiqués de presse rendus publics par le Bureau des relations publiques de la Direction générale des Douanes.