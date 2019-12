Angola: Arrivée de Durão Barroso à Luanda

Luanda — L'ancien Premier ministre portugais (2002-2004), Manuel Durão Barroso, est arrivé à Luanda mardi matin pour participer au IIe Colloque international sur l'histoire du MPLA, qui se tiendra dans la capitale du pays du 4 au 6 décembre.

À son arrivée, à l'aéroport international "4 de Fevereiro", le politicien portugais a reçu les salutations de bienvenue du secrétaire général du MPLA, Paulo Pombolo, ainsi que d'autres membres du parti au pouvoir en Angola.

Durão Barroso (ancien président de la Commission européenne 2004-2014), qui n'a fait aucune déclaration à la presse, s'exprimera le premier jour de l'événement, au cours de la conférence sur "l'expérience de la diplomatie portugaise dans la construction du processus de paix en Angola".

Dans le même but, l'ancien président capverdien Pedro Pires, le vice-président namibien Nangolo Mbumba et plus de deux douzaines d'invités, dont des Russes et des Cubains, sont arrivés mardi dans la capitale angolaise.

Sous le slogan "MPLA - Une trajectoire de lutte et de victoires", les débats visent à poursuivre le processus d'enquête et de diffusion du chemin historique du parti au pouvoir en Angola, et à réfléchir à son héritage.

Le deuxième colloque international sur l'histoire du MPLA réunira deux mille participants, des hommes politiques, des universitaires et d'experts angolais et étrangers, et sera ouvert à tous ceux qui sont intéressés, en particulier aux jeunes et aux étudiants.

Pensant deux jours, il traitera, entre autres, des thèmes comme «L'Indépendance et les défis de la construction de l'État (1975-1979)», «MPLA - Contexte international et le changement du système politique en en Angola (1986-1991)».

"Le rôle principal du MPLA dans la consolidation des institutions démocratiques: du retour de la guerre à la paix (1992-2002)" fera également partie des débats de cet événement politique international en présence de personnalités de l'Afrique du Sud et de la Guinée Bissau.

Le 1er colloque international sur l'Histoire du MPLA s'est tenu du 6 au 8 décembre 2011 dans le cadre de la commémoration du 55e anniversaire de sa fondation.