Afrique: Mariama Ba Sy, directrice régionale du Groupe AllAfrica Media - « L'émergence de notre continent ne peut se faire sans un leadership affirmé de nos femmes »

La capitale guinéenne, Conakry a abrité le 28 novembre dernier, une Conférence portant sur Dialogue sur la Finance (DIA'FIN). Elle a été un cadre pour fêter la femme africaine sur initiative du Groupe AllAfrica Media. A cette occasion, Mariama Ba Sy, directrice régionale du Groupe AllAfrica Media, Afrique francophone a plaidé pour l'autonomisation des femmes.

Après Dakar, Bamako et Abidjan, c'est autour de Conakry d'abriter le 28 novembre dernier, la réflexion autour de « l'Inclusion Financière et Entreprenariat des Femmes en Afrique » et fêter la femme africaine.

Depuis cinq ans, le Groupe AllAfrica Global Media, à travers l'initiative AllAfrica Women Agenda (AWA), veut apporter un coup de projecteur sur « La réalisation de l'Egalité des Sexes et l'Autonomisation des Filles et des Femmes ».

Selon Mariama Ba Sy, directrice régionale du Groupe AllAfrica Media, Afrique francophone, c'est un thème qui remet au goût du jour, la nécessité d'impliquer les femmes dans le processus de développement de l'Afrique où les plus forts taux de croissance sont attendus.

Elle a déclaré que le prix AllAfrica Leadership Féminin a été institué afin d'honorer les femmes africaines leaders dans leur domaine, mais également de susciter le désir d'entreprendre chez les filles et les femmes du continent.

«Notre conviction est que l'émergence de notre continent ne peut se faire sans un leadership affirmé de nos femmes, l'accès à l'éducation pour nos filles, dans un environnement qui garantisse une égalité de sexes, de chance réelle effective à tous les niveaux et une inclusion financière des femmes », a indiqué Mme Sy.

Elle a saisi cette occasion pour saluer la vision et l'engagement de la première dame de Guinée, Djene Kaba Condé pour l'amélioration du quotidien de nos filles, nos sœurs, nos mères, dans la quête permanente d'un avenir meilleur pour nos peuples.

«C'est le lieu de rendre un hommage appuyé à Mme Djene Kaba Condé, Première Dame de la Guinée dont le dynamisme transparait à travers sa fondation Prosmi », a indiqué Mariama Ba Sy.

Mme Condé est la lauréate du Prix d'honneur AllAfrica Leadership Féminin de cette année. Un choix qui se justifie pour son engagement et les nombreuses actions sociales qu'elle initie avec sa Fondation Prosmi, en faveur des femmes.

Lancé en 2000, le Groupe AllAfrica Global Media est aujourd'hui le plus grand distributeur digital mondial d'informations et de nouvelles sur l'Afrique. Présent dans sept pays, Agm, est le média leader sur l'information Africaine avec ses deux plateformes de référence opérant en anglais et en français.