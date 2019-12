Sénégal: Mbour PC à l'heure italienne

Dakar — L'équipe de Mbour Petite Côte (élite sénégalaise) a commencé sa mue en signant un contrat de trois ans avec une firme italienne évoluant dans le domaine du football, a constaté l'APS."C'est clair que c'est une bouffée d'oxygène de signer ce genre de partenariat dans un football local où les moyens humains, matériels et financiers sont rares", a expliqué à l'APS, le président de la section de football de MPC, Pape Waly Faye.

"Dans tous les clubs locaux, c'est les présidents qui mettent souvent la main à la pâte", a-t-il expliqué, parlant d'un partenariat gagnant-gagnant avec la firme italienne.International football factory, le nouveau partenaire du club sénégalais, est le fruit d'un partenariat liant Vittorino Mauri, actuel coach du club MPC, et l'ingénieur Davide Coniglio, un expert en développement de projets sportifs, selon une plaquette de présentation du groupe.Le responsable du football à MPC se dit convaincu que "seul ce genre de partenariat permettra à terme de permettre au football local de faire de grands bonds en avant".

"Il nous apporte les moyens financiers et techniques", a souligné Waly Faye, sans plus de détails."Sur le plan de l'approche déjà, on sent la touche professionnelle", s'enthousiasme le président Faye de MPC dont c'est la première expérience à ce niveau.Du côté italien, Davide Coniglio se dit très heureux de ce partenariat, se félicitant de "la qualité humaine" selon lui présente chez la partie sénégalaise.

"Nous sommes agréablement surpris de la qualité technique des joueurs et nous allons apprendre de vous, c'est clair", a-t-il dit, avant de rappeler que le football italien avait "traversé de moments difficiles" dont il s'est sorti."Nous avons dit que c'est le moment de s'ouvrir aux autres, à un pays comme le Sénégal", de manière à amener la tactique italienne à s'adapter aux qualités techniques et physiques du jeu sénégalais, a-t-il indiqué.

Le staff technique italien de Mbour Petite-Côte, en place depuis plusieurs semaines, est entré de plain-pied dans la préparation de la saison de football avec des tests mais aussi de matchs amicaux devant permettre de dégager l'effectif de la saison 2019-2020. Ce travail est conduit de concert avec des techniciens locaux"Le travail se passe super bien", a-t-il fait savoir samedi dernier alors que son équipe venait de battre le Dakar Sacré Cœur 1-0."Mais en dehors du football, a ajouté le dirigeant italien, nous sommes une société qui a une expertise avérée sur la pose des gazons synthétiques".

Et pour le démarrage de la saison, le staff technique composé de techniciens italiens et sénégalais a réduit le groupe de performance de 40 à 30 joueurs.Un traducteur est chargé de faire passer le message entre les deux parties, l'ancien staff technique composé de Joseph Balacoune et Abdoulaye Diakhaté et les techniciens italiens.Pape Ousmane Guèye, en plus de maîtriser l'italien, est un ancien footballeur qui maintient le lien entre les joueurs et le staff technique.L'équipe de MPC va débuter sa saison 2019-2020 par un match contre Niary Tally.