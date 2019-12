Algérie: Gaïd Salah - L'ANP a conféré au terme accompagnement une "signification correcte"

Le Général de Corps d'Armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-Major de l'ANP, a affirmé mardi à Oran que l'armée a conféré au terme accompagnement une "signification correcte" à travers "l'accompagnement sincère" du peuple algérien, soulignant qu'elle a veillé à "satisfaire la majorité de ses revendications".

"Prononcer la parole de vérité à travers l'analyse logique, rationnelle et objective de ce qui se passe dans notre pays et de tous les efforts laborieux consentis au service de l'Algérie, de sa sécurité et de sa stabilité, contribuera à éclairer l'opinion publique nationale sur la vérité du vécu et la réalité des efforts consentis par l'ensemble des institutions de l'Etat, à leur tête l'Armée nationale populaire, qui a conféré à l'expression d'accompagnement toute sa signification, par la sincérité de son accompagnement au peuple algérien et toutes les institutions de l'Etat, et la justice en premier lieu", a-t-il déclaré devant les cadres et les personnels de la 2è région militaire lors d'une visite de travail et d'inspection dans cette Région.

Dans une allocution d'orientation, diffusée via visioconférence à l'ensemble des unités de la région, le Chef d'Etat-Major de l'ANP a assuré que l'armée a "conféré au terme accompagnement la signification correcte" et qu'elle n'en a "pas fait un simple slogan reluisant et creux, mais plutôt un moyen aux objectifs nobles, à travers lequel le peuple algérien ressent qu'il est le centre d'intérêt et d'attention de l'Armée nationale populaire".

A travers ce terme, a-t-il poursuivi, "l'Armée nationale populaire a le sentiment qu'elle est entièrement responsable de permettre à son peuple de surmonter cette phase dans un climat sûr et serein, qu'elle est responsable de garantir le bon fonctionnement de toutes les institutions de l'Etat et qu'elle est entièrement responsable de l'assainissement de notre pays de l'infamie de la corruption et des corrompus, à travers l'accompagnement de la justice, en lui permettant d'exécuter, effectivement et concrètement, ses nobles missions, et de faire rupture avec les pratiques et des comportements du passé qu'imposait la bande à la justice".

Pour Gaïd Salah, "l'affranchissement de la justice des griffes des corrompus et de toutes les formes de diktats, de contraintes et de pressions est un des fruits de l'accompagnement de l'Armée nationale populaire de son peuple, un fruit par lequel le citoyen algérien ressent réellement et non pas théoriquement dans un Etat de droit".

"La justice à laquelle nous tendons, est de permettre à la loi d'être souveraine, d'être le premier et l'ultime critère pour lutter contre toutes les formes de corruption", a-t-il ajouté, soulignant que "les complots et les machinations que nous avons pu désamorcer et avorter sont parmi les plus dangereuses formes de corruption". L'Armée n'a aucune autre ambition que de veiller à la sérénité des Algériens et la stabilité du pays

Le Général de Corps d'Armée a relevé, par la même occasion, que "le sommet de la corruption est que les corrupteurs œuvrent à créer un environnement corrompu qui s'adapte à leur nature et leur comportement", estimant que "l'assainissement de notre société de tous ces fléaux est un devoir national dont nous avons tant œuvré à nous en acquitter de façon correcte, sérieuse et efficace, lors de notre accompagnement du peuple algérien".

"Ce sérieux et cette efficacité que nous avons œuvré, au sein de l'Armée nationale populaire, en compagnie de tous les autres corps de sécurité, à leur conférer un caractère d'action de proximité à travers tout le pays a fait de l'aspect médical son principal domaine, par la couverture médicale que les services de santé militaire ont prodigué aux habitants des régions isolées et frontalières", a-t-il rappelé.

"Aussi, l'objectif noble et majeur de l'accompagnement par l'Armée nationale populaire de son peuple tout au long de la période précédente, est de permettre au peuple algérien d'exercer ses droits constitutionnels et légitimes qu'il a revendiqués depuis le début des marches populaires et que le Haut Commandement de l'Armée nationale populaire a veillé à satisfaire la majorité de ces revendications, en attendant que le Président élu prenne en charge la réalisation du reste des revendications", a-t-il encore expliqué.

Il a regretté, à ce titre, que "certains analystes aient dévié de la logique de l'analyse judicieuse et objective, notamment en ce qui concerne les efforts laborieux dévoués et productifs que ne cesse de consentir l'Armée nationale populaire, ou par rapport aux résultats remarquables réalisés par la justice, à la lumière de l'accompagnement continu de l'Armée nationale populaire".

Le Chef d'Etat-Major de l'ANP s'est félicité, dans ce contexte, que "le navire de l'Algérie s'est amarré à bon port en toute sécurité, grâce à Allah, puis grâce à ses enfants dévoués".

"Aussi, celui qui veut traverser avec elle, il n'a qu'à rejoindre ses concitoyens et ne pas manquer l'appel de la patrie, pour partager avec sa patrie ses joies, car le rendez-vous du 12 décembre 2019 sera certainement une véritable fête pour l'Algérie et son peuple", a-t-il martelé.

Dans son allocution, le Général de Corps d'Armée a rappelé à l'ensemble des personnels de l'ANP et des différents services de sécurité qu'ils sont appelés à "s'acquitter du devoir d'assurer la sécurité lors des élections, mais qu'ils ont également des droits constitutionnels, dont le droit du vote qu'il exerceront, à l'instar de leurs concitoyens, en votant en dehors des casernes, conformément aux dispositions réglementaires applicables en la matière".

"Notre devoir en tant que Haut Commandement de l'Armée nationale populaire, et nous nous enorgueillissons d'assumer cette immense responsabilité envers cette grande patrie, d'œuvrer, nuit et jour, en compagnie de l'ensemble des éléments des autres corps de sécurité, soutenus par tous les enfants de notre peuple à travers tout le pays, j'ai dit, j'estime qu'il est de notre devoir de remercier et d'exprimer notre reconnaissance à tous ces héros, au sein de nos forces armées déployés à travers l'ensemble du territoire national", a-t-il déclaré.

"Autant qu'ils sont fiers de leur appartenance à l'Armée nationale populaire, autant leur peuple et leur armée sont énormément fiers d'eux et s'enorgueillissent de posséder des hommes de cette trempe, qui ont prouvé qu'ils sont les dignes successeurs des vaillants ancêtres, et qui ont démontré à maintes reprises leur grande aptitude et leur sens patriotique responsable, ainsi que leur conscience et leur perspicacité. Grâce à eux et à tous les enfants bienveillants du peuple, l'Algérie est désormais préservée, protégée et considérée, et grâce à Allah le Tout-Puissant puis grâce à eux, elle restera préservée de tout malheur", a-t-il soutenu.

Gaïd Salah a exhorté, à l'occasion, les membres de l'ANP à "continuer sur cette voie" et à poursuivre leur chemin, "avec des pas constants et résolus", car, a-t-il dit, "la sécurité et la dignité de l'Algérie sont entre vos mains".

"En effet, tel que vous êtes appelés à vous acquitter du devoir d'assurer la sécurité, dans tout le sens du terme, notamment en ce qui concerne la réunion des conditions idoines afin de permettre à vos concitoyens à travers tout le pays, de s'acquitter de leur devoir électoral dans un climat de quiétude, de sérénité et de calme, vous avez des droits constitutionnels, dont le droit de voter que vous exercerez, comme vous le savez tous, à l'instar de vos concitoyens, à savoir vous diriger vers les urnes pour voter et participer à ces élections en dehors des casernes, conformément à l'instruction que j'ai émise dans ce sens et en conformité avec les dispositions légales applicables dans ce domaine", a-t-il souligné.

Appelant les militaires à s'acquitter de leurs devoirs et droits, le Chef d'Etat-Major de l'ANP a estimé que cet acte "est le dévouement absolu que nous dicte la citoyenneté, dans toute la force du terme".A l'issue de la rencontre, le Général de Corps d'Armée a cédé la parole aux cadres et personnels des unités de la région pour "réitérer leur immuable engagement envers l'Armée nationale populaire et l'Algérie".