Cote d'Ivoire: Début des travaux de la 14e réunion régionale africaine de l'OIT à Abidjan

Abidjan — La 14e réunion régionale africaine de l'Organisation internationale du travail (OIT) a débuté mardi à Abidjan (Côte d'Ivoire), en présence de représentants des gouvernements, employeurs et travailleurs des pays africains, dont l'Algérie.

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Tidjani Hassan Haddam, dirige la délégation algérienne aux travaux de cette réunion de quatre jours.Plus de 400 délégués et experts du monde du travail en Afrique participent à cette réunion présidée par le ministre ivoirien du Travail, Pascal Abinan, en présence du directeur général du Bureau international du travail (BIT), Guy Ryder.

Les participants à cette rencontre doivent notamment examiner les progrès accomplis par les pays de la région ces 4 dernières années en ce qui concerne la mise en œuvre de l'Agenda du travail décent, à la lumière du Programme de développement durable à l'horizon 2030 et de l'Agenda 2063 de l'Union africaine (UA).Ils doivent aussi examiner le rapport du directeur général du BIT, intitulé "vers plus de justice sociale : façonner l'avenir du travail en Afrique", un document qui "servira de base aux débats en plénière et expliquera les accomplissements du BIT dans la région ces dernières années et présentera les initiatives futures", a-t-on expliqué auprès de l'OIT.

La 14e Réunion régionale africaine débouchera sur l'adoption d'un agenda du travail décent pour l'Afrique qui visera à faire progresser la justice sociale au cours de la décennie 2020-2030.'ordre du jour de cette rencontre africaine comprend plusieurs autres volets, notamment, des séances plénières thématiques qui seront focalisées sur les normes internationales du travail, le dialogue social et l'égalité entre hommes et femmes dans la mise en œuvre de l'Agenda du travail décent et la poursuite des objectifs de développement durable.

Une table ronde est aussi prévue pour mettre en lumière les résultats concrets en matière de travail décent obtenus en Afrique dans les domaines prioritaires qui ont émergé de la 13e Réunion régionale africaine, notamment l'emploi des jeunes et la gestion efficace des migrations de main-d'œuvre.Les participants à la table ronde présenteront leurs projets visant à faciliter la transformation structurelle et à obtenir une croissance durable et productive riche en emplois et mettront aussi en évidence les partenariats stratégiques nécessaires pour relever les défis et saisir les possibilités inhérents à un monde du travail en évolution.La réunion coïncide avec les célébrations du centenaire de l'OIT (agence spécialisée des Nations Unies pour le monde du travail, créée en 1919).Cette année, le BIT commémore ses 60 ans d'opérations en Afrique où le premier bureau a été installé en 1959 à Lagos au Nigeria.