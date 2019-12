Algérie: Marche à Blida pour dénoncer l'ingérence étrangère et appeler à participer à l'élection présidentielle pour l'Algérie

Blida — Les citoyens de Blida ont organisé, mardi, une marche pour dénoncer l'ingérence étrangère, tout en affirmant l'impérative participation à la prochaine élection présidentielle pour l'Algérie.

La marche, constituée de citoyens et travailleurs de différents secteurs d'activités, administrations et associations de la société civile, s'est ébranlée à partir de la place de la liberté, vers le siège de wilaya, en passant par le boulevard "Larbi Tebessi" du centre ville. Les manifestants brandissaient des banderoles dénonçant l'ingérence étrangère, tout en scandant de nombreux slogans, dont "Non à l'ingérence étrangère", "Non à l'ingérence européenne dans les affaires internes", "l'Algérie, un pays souverain qui n'accepte pas de s'incliner devant l'étranger", "Ne vous immiscez pas dans nos affaires familiales".

Les participants à cette marche, qui brandissaient, également, l'emblème national et entonnaient des chants nationaux, ont réitéré la nécessité de "participer en force aux élections du 12 décembre en cours" en vue, ont-ils dit, "d'affirmer au monde la souveraineté nationale et mettre un terme aux ingérences étrangères et aux manœuvres malveillantes tissées contre notre pays".

Ils ont, aussi, loué les efforts consentis par l'Armée nationale populaire (ANP) "protectrice de la Nation" et "rempart du pays", tout en réitérant le slogan, "Djeich Chaab, Khaoua Khaoua" (l'armée et le peuple sont des frères).