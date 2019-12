Tunisie: Inauguration, à Zaghouan, de la start-up "Actifs précieux", spécialisée dans la production d'extraits naturels destinés à la cosmétique et la phytopharmacie

Tunis — "Actifs précieux", société spécialisée dans la production de bioactifs et extraits naturels destinés aux usages cosmétiques, phytopharmaceutique et nutraceutique, a été inaugurée, mardi, à Zaghouan (nord-est de la Tunisi), par le ministre de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la pêche, Samir Taieb.

En biochimie, les bioactifs qualifient tous matériaux mis au point in vitro qui favorisent le développement cellulaire.

Le projet "Actifs précieux", consiste à produire des extraits naturels destinés aux usages des marchés niches des parfums naturels, les cosmétiques organiques, la phytopharmaceutique et les produits nutraceutiques (aliments fonctionnels vendus sous forme de comprimés ou poudre).

La start-up lancée par des jeunes promoteurs, diplômés des sciences de la biochimie et bio-ingénierie, est totalement exportatrice vers le marché européen et celui des Etats Unis d'Amérique, selon le ministère de l'agriculture.

L'objectif du projet est de créer, dans cette région du nord-est de la Tunisie, un pilier de l'innovation dans le domaine de la santé et du bien-être des personnes partout dans le monde.

Le département de l'agriculture s'attend à ce que cette jeune société contribue à la création, directement et indirectement, de plusieurs opportunités d'emplois, en particulier, au profit des agriculteurs et des femmes artisanes et adhérentes à des structures agricoles, à travers l'achat des plantes médicinales et aromatiques.

En Tunisie, les plantes aromatiques et médicinales sont cultivées, essentiellement, pour la production des huiles essentielles. Les principaux produits extraits de ces plantes sont l'eau de rose, l'huile de romarin, l'huile de myrte, le Néroli et l'eau d'églantine, spécialité de la région de Zaghouan.