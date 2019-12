Soudan: Expert politique - Les Déclarations d'Arman renforcent l'Unité Nationale

Khartoum — - Le Dr Osman Abulmajd, Expert en Règlement de Litiges et Expert Politique, a salué les déclarations de Yasser Said-Arman, Chef du Secteur Nord du MPLS, après son arrivée à Khartoum, soulignant l'importance de la Construction d'un Nouveau Projet National et de la Collaboration et les Droits Civils et Naturels.

Dans une déclaration à faite à l'Agence Soudanaise de Presse (SUNA) Mardi, Abulmajd a salué les déclarations d'Arman dans lesquelles il a appelé à différencier les Crimes commis contre le Peuple Soudanais et à piller leurs Richesses, à Alimenter la Guerre et à Propager le Racisme Abominable dans toutes les Régions du pays d'intérêt pour la Patrie et a réuni tout le Monde sous son Toit.

Il a loué les assurances d'Arman selon lesquelles de Nombreux Islamistes avaient participé à la Révolution Soudanaise et constituaient l'une de ses Icônes, à l'instar du Professeur Martyr Ahmed Al-Khair.

Abulmajd a déclaré que ces déclarations confirment que le MPLS souhaite vivement réaliser l'Unité Nationale la plus Grande Possible et promouvoir la Paix, la Sécurité et la Stabilité partout le pays.