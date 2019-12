Soudan: Al-Burhan - La Paix est une Priorité

Khartoum — - Le Président du Conseil de la Souveraineté de Transition, le Lt-Gén Abdul-Fatah Al-Burhan, a souligné que l'Instauration d'une Paix Globale et la Stabilisation du pays constituaient une Priorité pendant la Période de Transition.

Cela est arrivé lorsqu'il a rencontré Mardi au Palais Présidentiel, Jermaya Mama Polo, Chef de la MINUAD, Envoyé Spécial des Nations Unies et de l'Union Africaine (UA).

Dans une déclaration à la presse après la réunion, Mama Polo a déclaré avoir discuté avec le Président du Conseil de la Souveraineté d'un nombre de questions liées à l'Etablissement de la Paix et de la Stabilité au Soudan, affirmant le soutien de l'ONU et de l'UA au Processus de Consolidation de la Paix jusqu'à ce que les Soudanais parviennent à une Paix Globale et Durable.

Mama Polo a informé le Président du Conseil de la Souveraineté des efforts déployés par les Nations Unies pour soutenir la Mission de Paix au Darfour et aider les Parties Non Gouvernementales des Zones de Conflit à participer au Processus de Consolidation de la Paix, en particulier les Femmes et les Personnes Déplacées, et à les représenter dans le Processus de Paix pour refléter les visions de chacun sur la Situation des Personnes Déplacées.

Le Chef de la Mission Conjointe ONU-UA a appelé tout le Monde à s'unir pour la Paix et à faire des Conflits et des Différends une Chose du Passé.