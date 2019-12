Togo: Une célébration sous le signe de la reconnaissance au Tout-Puissant

Le MJLM (Ministère Jésus la Lumière du Monde) a 10 ans et ça se fête. Pour cette célébration du Jubilé d'Étain de ce ministère qui a vu le jour en 2009 sur inspiration de l'Apôtre Nestor Komlan Agbémadou, hommes de Dieu et fidèles de cette église de réveil présente dans une cinquantaine de localités au Togo, au Bénin et au Ghana, déroulent depuis plusieurs jours déjà des activités dans les diverses communautés où elles sont implantées.

Des opérations de salubrité publique, des dons aux démunis, orphelins et veuves, entre autres mais le clou même des festivités est prévu pour le 08 Décembre prochain au Palais des Congrès de Lomé.

Face à la presse ce Mardi à Lomé, l'Apôtre Agbémadou, entouré des autres responsables spirituels de ce ministère ont étalé le programme et les bonnes intentions qu'ils ont déployé jusqu'à ce jour et celles qu'ils entendent déployer dans les prochaines années toujours à la faveur de leurs fidèles et plus encore des populations togolaises sans distinction aucune.

Il sera question, pour le compte de l'apothéose de cette célébration des dix ans que l'on place sous le signe d' « une reconnaissance à Dieu », selon l'homme de Dieu, d'une veillée qui aura lieu dans la nuit du 07 au 08 Décembre au Palais des Congrès de Lomé, où, sera célébré un culte d'action de grâce au Seigneur, et ensuite, une gigantesque cérémonie de remise de diplôme et attestation aux étudiants de la 8ème promotion de Pya et de Lomé, de l'Institut Biblique Lumière du Monde, propriété de l'Eglise. Au programme aussi, le baptême des nouveaux convertis et l'octroi de vivres et non vivres à certains orphelinats et autres structures d'accueil des enfants démunis.

Si l'Apôtre Agbémadou n'oublie pas les railleries et persécutions qui les ont accueillis au début de leur ministère, il se réjouit de ce que « ces persécutions les ont forgé et amené à la construction annexes ».

Aujourd'hui où l'horizon est dégagé, Nestor Agbémadou et ses proches collaborateurs peuvent faire des projections sur le futur. Comme perspective d'avenir, l'Apôtre a indiqué qu'ils comptent « consolider les acquis du ministère, travailler pour que l'Eglise s'affermisse, ainsi que les ministres qui y officient, », « faire plus dans la construction des bâtisses de l'Eglise partout où elle est implantée », « disposer d'une station radio », « créer une école séculaire », « construire un centre de soins primaires qui deviendra plus tard une clinique de renom », tout ceci, tout en poursuivant l'assistance permanente et quotidienne aux fidèles et aux populations des quartiers environnants.

Pour rappel, le thème de la célébration du Jubilé d'Étain du Ministère Jésus la Lumière du Monde c'est « Le Dieu de notre alliance est plus que fidèle ».