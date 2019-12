Algérie: Les ambassades et les consulats prêts pour le vote de la communauté à l'étranger

Alger — Le président de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi a affirmé, mardi à Alger, que les ambassades et les consulats dans les différentes villes à travers le monde étaient "prêts à 100%" pour le début de l'opération de vote pour la communauté nationale établie à l'étranger en prévision de la Présidentielle du 12 décembre.

"Nos ambassades et nos consulats sont prêts à 100% pour le début du scrutin pour la communauté nationale établie à l'étranger" prévu dimanche prochain 8 décembre, a déclaré M. Charfi à la presse, en marge d'une journée de formation et d'orientation en faveur des délégués et coordonnateurs de l'ANIE à l'étranger.

"L'autorité œuvre et aspire à ouvrir des bureaux de vote en dehors des ambassades et consulats" pour se rapprocher davantage des citoyens établis à l'étranger et concourir à la réussite de ce rendez-vous électoral important", a-t-il ajouté.

Cinq (05) candidats sont en lice à la présidentielle du 12 décembre, à savoir Abdelmadjid Tebboune (indépendant), Ali Benflis du parti Talaie el Hourriyet, Abdelaziz Belaid du Front Al-Moustakbel, Azzedine Mihoubi du Rassemblement national démocratique (RND) et Abdelkader Bengrina du Mouvement El-Bina.