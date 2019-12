Madagascar: Scène - Le Slam National débute demain

Avec un programme très fourni en dix jours, le Slam National démarrera demain dans la capitale. Les invités internationaux sont nombreux, les slameurs et slameuses malgaches ne feront pas seulement de la figuration.

Pour cette dixième édition du Slam National, du 5 au 14 décembre, le programme s'est plus enrichi en présence de performeurs et performeuses étrangers que l'année passée. Il y a de quoi avoir l'eau à la bouche. La première journée démarre sobrement, mais sûrement, avec l'activité « Slam partout » à partir de 15 h dans tous les « établissements et structures de Madagascar et à l'étranger », d'après les organisateurs. Le slam est l'art la plus facile à pratiquer, une scène, un slameur et un public donc facile à mettre en place sur plusieurs lieux sans de grandes difficultés.

La seconde journée sera appelée à être plus studieuse. La slameuse Malou « L'accroqueuse de mots », venue de la Suisse tiendra un atelier de poésie au Bamboo Lodge à Antsahavola à 10 h. A 19 h, elle sera aussi à l'animation du show « Poezia sy Mozika » au restaurant Le Carré dans le même quartier. Pour la question des invités internationaux, le cru est assez plaisant cette année. Par exemple, la fameuse Aliah Lynn venue des Etats-Unis sera dans la délégation. Sachant qu'elle vient d'un pays où la poésie et l'art oral est une véritable institution et a su s'adapter à l'histoire culturelle de ce pays.

Place aux champion(e)s. L'Afrique viendra également en force avec Amadou Niangado venant du Mali et Chaibou Nori Ousseini qui débarquera du Niger seront également de la partie. Tout comme le 12 décembre, « l'auteure et championne allemande de slam poésie Theresa Hahl partagera une scène inédite avec » le chanteur Bolo. Heure du rendez-vous à 19 h, une soirée mémorable en perspective. Invité de marque, le français Jérôme Pinel en tant que champion du monde Slam Poésie 2019 sera présent. Pour l'instant, il est prévu faire une prestation à l'Ifm Analakely le 13 décembre à partir de 19 h intitulée « Les monologues d'un code-barres ».

Comme à chaque année, le championnat national est le plus attendu de ces dix jours de Slam National. Il s'agit du concours national. Il se déroulera en trois phases. La première phase aura lieu au Cgm Analakely à partir de 14 h le 10 décembre. Le second tour pour le 12 décembre au Cemdlac Analakely à 14 h et enfin, l'épreuve finale se tiendra à l'Ifm Analakely le 14 décembre à la même heure. La remise des prix se fera après coup. L'occasion de connaitre qui représentera Madagascar au championnat du monde de slam pour 2020.