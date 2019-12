Madagascar: Basket-ball / AfroLeague - Arnold et Ricky renforcent l'ossature de la GNBC

Du 17 au 22 décembre, la Gendarmerie Nationale Basket-ball Club (GNBC) évoluera dans la poule A à Rwanda, aux matchs de groupe du basket-ball Afro League (BAL).

A treize jours du coup d'envoi des matchs du groupe du BAL au Kigali Arena Rwanda, l'équipe championne de Madagascar, la GNBC entame la dernière ligne droite de sa préparation. Qualifiés pour cette phase de groupe du BAL à l'issue de leur deuxième place à la phase éliminatoire au début du mois de novembre au Palais des Sports de Mahamasina, les protégés de Lova s'entraînent bi-quotidiennement sur le terrain du Toby Ratsimandrava à Andrefan' Ambohijanahary. « Exceptionnellement, nous nous entraînons au petit Palais des Sports demain (ndlr aujourd'hui) et mercredi. On travaille surtout le jeu rapide et les tirs pour ce déplacement car les rencontres s'annoncent plus physique », a annoncé Lova Raharidera, coach de l'équipe.

Poule A. Consciente du niveau de la compétition, l'équipe de la GNBC a décidé de faire appel à deux renforts pour cette étape rwandaise. Les champions de Madagascar ont fixé leur choix sur Arnold Solondrainy et Ricky Loubackydu COSPN. « Lors de la phase qualificative à domicile, nous avons constaté une faiblesse dans la poste 5. On manquait de joueurs de grand gabarit et c'est la raison pour laquelle, Arnold et Ricky ont été appelés pour palier à cette faiblesse », continue Lova. Novice à la compétition, la GNBC ne connaît pratiquement pas le niveau et le système de jeu de ses adversaires. A Kigali du 17 au 22 décembre, le représentant de la Grande Ile évoluera dans la poule A aux côtés du Patriots du Rwanda, UNZA Pacers de la Zambie et le JKT de la Tanzanie. Les deux meilleures équipes de chaque groupe se qualifieront pour les demi-finales, et les équipes qui occuperont les trois premières places, se qualifieront pour la saison régulière de la Basketball Africa League en mars 2020.La séance de travail est prévue pour le 16 décembre. Pour l'heure, le départ de la délégation malgache n'est pas encore connu.

Calendrier

17 décembre

GNBC (Madagascar) contre UNZA Pacers (Zambie).

18 décembre

GNBC (Madagascar) contre J.K.T (Tanzanie).

19 décembre

Gnbc (Madagascar) Contre Patriots BBC (Rwanda).