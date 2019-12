Madagascar: Richard Ramanambitana - Appel à l'apaisement

Richard Ramanambitana prône l'apaisement.

Presqu'une semaine après la tenue des communales, les membres de « Isika miaraka amin'ny filoha Andry Rajoelina » (IFI) se sont donné rendez-vous, hier après-midi, à l'Arena Ivandry. Lors de son allocution, son président national Richard Ramanambitana a lancé un appel à l'apaisement. Et d'enchaîner qu'il faudrait penser au développement du pays, et d'attendre dans la sérénité les résultats des communales. « Arrêtons de jeter la pierre aux autres », a-t-il soutenu. Ce fervent inconditionnel de Andry Rajoelina d'ajouter que l'on devrait soutenir le Président de la République dans la concrétisation de ses « velirano » et de l'IEM.

Satisfait des résultats obtenus. Lors de cette rencontre, le président national n'a pas manqué de féliciter ses membres pour leur participation active notamment pour leur soutien aux candidats de l'IRD et de l'IRK aux dernières élections communales. D'ailleurs, a-t-il dit , bon nombre des candidats pro-régime sont en train de gagner ces élections de proximité. Dans la même foulée, Richard Ramanambitana se dit satisfait des résultats obtenus par les candidats de l'IRD notamment par les exploits de Naina Andriantsitohaina qui est en train de conquérir la capitale. Le fondateur de l'IFI a, en outre, indiqué qu'il y avait eu pas mal d'adhérents de cette plateforme qui se sont portés candidats sous les couleurs de l'IRD et que ces derniers n'ont pas pour autant démérité. Faut-il rappeler que cette plateforme est composée de plus de 300 associations.