Madagascar: Grande distribution - Leader Price s'installe à Anosizato

Les premiers clients de Leader Price Anosizato, satisfaits de l'accueil digne d'un géant de la grande distribution

Leader Price, l'un des incontournables de la grande distribution à Madagascar fait sienne, la politique de proximité en continuant d'étendre son réseau dans tout le pays.

Une des localités les plus peuplées de la ville des mille, l'axe sud-ouest de la capitale dispose dorénavant d'une grande surface, avec l'ouverture depuis hier du nouveau supermarché Leader Price du côté d'Anosizato.

5000 références

Situé à 800 mètres du pont d'Anosizato sur la direction Ampitatafika, ce supermarché Leader Price d'un peu moins de 1000 m², a de quoi satisfaire tous les besoins avec ses plus de 5000 références de produits de qualité et de tout genre. Frais, surgelés, crémerie, boissons, charcuterie, soins, enfants, animaux, entretien bazar, hygiène... autant de secteurs qui font la renommée de Leader Price qui rappelons-le, est une enseigne française appartenant au groupe Casino présente à Madagascar depuis une vingtaine d'années. « Nos marchandises répondent aux normes françaises car notre objectif premier est de satisfaire nos clients, aussi bien en terme de qualité que de prix », a expliqué Jenita Tongazara, chargée de communication de Leader Price, lors d'un point de presse tenu à l'occasion de l'ouverture de Leader Price Anosizato, hier. « Les offres sont les mêmes dans tous les magasins Leader Price du pays », a-t-elle ajouté.

Normes françaises

Leader Price qui est donc à son sixième magasin à Antananarivo. On rappelle que Leader Price est présent à Ankorondrano, Andranomena, Ankadimbahoaka, Ambatobe, Antaninarenina, et le dernier se trouve donc à Anosizato. Leader Price est également présent à Nosy -Be, Mahajanga et Tamatave. Outre les produits importés , Leader Price commence de plus en plus à travailler avec les fournisseurs locaux qui ont aussi de bons produits. « Nous aidons nos fournisseurs locaux à mieux se professionnaliser car notre objectif est encore et toujours de satisfaire nos clients. La sécurité alimentaire est notre priorité et les produits proposés par nos fournisseurs répondent aux normes exigées» selon toujours Jenita Tongazara. A noter que Leader Price Anosizato se trouve dans le futur centre commercial Santilo qui dispose d'un parking qui peut accueillir une centaine de voitures. Le supermarché est ouvert 7j sur 7 de 8 heures 30 à 19 heures en semaine et de 8 heures 30 à 13 heures le dimanche. Le supermarché dispose également d'un coin petit déjeuner boulangerie et pâtisserie.