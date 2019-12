Madagascar: Ho an'i Kristy - Le duo de choc de l'évangélique à l'affiche

True Direction Life, le groupe très attendue des chrétiens.

Louer le Seigneur, partager sa joie, répandre son amour, avec Tdl, Rojo Ny avo et Fefi, tout cela se fera au Palais des Sports Mahamasina.

Vendredi en fin de journée, les passionnés de musique évangélique et amateurs de bonne ambiance se réjouiront dans le Seigneur avec la chorale Fefi, Tdl et Rojo ny Avo. Avec True Direction Life, presque tous les styles musicaux sont revisités. Voilà sans doute la recette du succès de ce groupe, il y a du reggae, de la ballade, et toutes les sauces qui plaisent à la grande famille chrétienne malgache. Pour sa part, Rojo ny Avo verse surtout dans le genre de variété typique de la musique évangélique malgache. En un rien de temps, le jeune homme a réussi à se hisser sur le podium du milieu. Quant à Fefi, la chorale n'est plus à présenter.

Entrant dans le cadre de l'évènement « Ho an'i kristy », ce spectacle est l'un des point majeurs de ce week-end. Cette quatrième édition sera une démonstration de la force de l'amour chrétienne. Pour la première fois, l'événement fédère la foire d'exposition et de marché, le spectacle et la fête foraine en un seul lieu et le tout avec des acteurs chrétiens de tout Madagascar. Investisseurs, start-up, artistes... des personnes issues de tous les secteurs d'activité économique et socioculturelle investiront le Palais des Sports Mahamasina du 4 au 7 décembre. Un grand buffet pour les VIP clôturera en beauté l'évènement à la salle l'orchidée. Initiative de l'église FPVM Anosibe, un moment de réjouissance, de partage et de communion se profile à l'horizon. Chrétiens de toute part, soyez au rendez-vous !