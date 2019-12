Soudan: Le comité de consultation politique soudano-finlandais discute la coopération bilatérale

Khartoum — 2019 (SUNA)- La première session du Comité consultatif politique entre le Soudan et la Finlande s'est tenue mardi dans les locaux du ministère des Affaires étrangères sous la présidence de l'ambassadeur Jamal Al Sheikh, directeur général des Affaires africaines, et Lina Kaisa Mykola, directrice générale de l'Afrique et du Moyen-Orient.

Les deux parties ont discuté de la situation interne des deux pays, la partie soudanaise ayant fourni une explication détaillée de la situation au Soudan et elle a évoqué les défis qu'affronte le gouvernement de transition notamment le retrait du Soudan de la liste américaine des États parrainant le terrorisme, l'instauration de la paix et la remédie de la situation économique et le soutien que la Finlande pouvait apporter à cet égard.

La partie finlandaise a examiné la situation interne en Finlande et a mis en exergue ses préoccupations telles que le changement climatique et le pourcentage élevé de personnes âgées dans la société contre le manque de naissances.

Les deux parties ont également discuté des moyens de développer les relations bilatérales et la coopération existante dans le domaine de la météorologie et des forêts pour inclure d'autres domaines tels que la formation, le renforcement des capacités et la culture.