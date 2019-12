Soudan: La ministre des AE rencontre un responsable de l'ONU sur la lutte contre le terrorisme

Khartoum — - La ministre des Affaires étrangères Asmaa Mohammed Abdullah a reçu mardi à son bureau M. Raffi Gregorian, Directeur et adjoint du secrétaire général adjoint du Bureau des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme pour discuté des moyens de soutenir le Soudan pour combattre le terrorisme pendant la période de transition.

M.Rafi a souligné l'importance des efforts et du renforcement de la coopération internationale pour lutter contre le terrorisme et a déclaré que sa visite visait à évaluer et à échanger des points de vue avec les autorités compétentes en matière de lutte contre le terrorisme afin de garantir le respect de la Stratégie des Nations Unies contre le terrorisme et de contribuer à l'amélioration des efforts déployés aux niveaux national, régional et international pour élaborer une approche stratégique unifiée et prendre des mesures concrètes pour prévenir le terrorisme et renforcer la capacité du Soudan à le prévenir.

Pour sa part, la ministre a expliqué l'évolution de la situation politique dans le pays et a souligné l'importance de retirer le Soudan de la liste des États qui parrainent le terrorisme, affirmant l'engagement de l'État en faveur du droit international, expliquant les défis auxquels le Soudan était confronté en raison de son emplacement stratégique et des problèmes aux frontières.